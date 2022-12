Le puntate de Il Paradiso delle Signore andranno in onda su Rai 1 anche nella prima settimana del 2023, ossia dal 2 al 6 gennaio.

Nei prossimi episodi ci sarà l'arrivo di una new entry di nome Adelmo, si tratta di un orfanello che vivacizzerà l'ambiente del negozio e darà ispirazione a Vittorio in merito all'Epifania imminente.

Ferdinando inizierà a tremare quando vedrà Ludovica al settimo cielo per il regalo ricevuto dal rivale Marcello.

Nel frattempo Tancredi metterà Adelaide davanti ad una scelta: o starà dalla sua parte o da quella di Matilde.

Il Paradiso delle Signore, puntate al 6/1: arriva un piccolo orfanello

Dopo aver soffiato l'acquisto di Palazzo Andreani al commendatore Guarnieri, Marcello Barbieri continuerà a sognare in grande facendo dei progetti in merito. Umberto invece, si tormenterà per il mancato affare. Alfredo inizierà a comportarsi in maniera del tutto fredda nei confronti di Irene, finendo per smuovere i sentimenti nel cuore della Venere che però, proverà a fingere indifferenza.

Un bambino orfano, chiamato Adelmo, intanto arriverà al Paradiso delle Signore, finendo per disseminare un po' di allegria all'interno del negozio di abbigliamento milanese.

Intanto Vittorio dovrà fare i conti con Matilde, la quale sembrerà propensa a ritornare con il marito, in modo particolare dopo averci trascorso il Capodanno insieme.

Inoltre, Tancredi farà a sua moglie un regalo a sorpresa.

Anticipazioni fino al 6/1: Adelaide spinge Matilde verso le braccia di Tancredi

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la contessa di Sant'Erasmo cercherà di spingere Matilde a ritornare con il marito. Secondo lei Tancredi sembra essere cambiato, ma Matilde non ne sarà affatto convinta, in quanto penserà che l'atteggiamento dell'uomo sia soltanto una finzione per riportarla a Torino.

Nel frattempo la presenza del piccolo e pimpante Adelmo non farà altro che ispirare il direttore del Paradiso delle Signore e Roberto: i due metteranno al corrente Gloria dell'iniziativa a sfondo benefico per gli orfani.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni settimanali al 6/1: Ferdinando contrariato dal regalo di Marcello a Ludovica

Aria di burrasca nel negozio milanese tra le Veneri, in modo particolare tra Clara e Irene. Quest'ultima scoprirà che la nipote di Don Saverio ha dato una mano ad Alfredo e non la prenderà affatto bene. Clara cercherà, invano, di rappacificarsi con la collega e amica, ma Irene sarà a dir poco nervosa per la situazione.

Quando Ludovica riceverà un regalo da parte del suo ex Marcello, sarà al settimo cielo. Ferdinando Torrebruna, al contrario, storcerà il naso e si sentirà minacciato dal rivale. Nel frattempo Umberto inizierà a essere sospettoso in merito al mancato affare di Palazzo Andreani.

Le Veneri preparano i dolci per la beneficenza nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che l'iniziativa di beneficenza andrà in porto in vista della Befana e anche la Caffetteria di Salvatore sarà coinvolta. A questo Elvira vorrà dare una mano ak giovane Amato, occupandosi prevalentemente di dolci da offrire ai piccoli orfani. Ad un certo punto la Venere avrà bisogno di un aiuto e si rivolgerà a Clara, Maria e Irene.

Intanto Vittorio confesserà a Roberto di avere difficoltà a stare lontano da Matilde, inoltre Conti avrà in serbo una sorpresa per Adelmo.

L'atmosfera dell'Epifania spingerà Irene e Alfredo ad avvicinarsi sempre di più a farli "tornare bambini" per un po'.

Sarà così che Cipriani perdonerà Clara.

Nel frattempo Ezio sarà preoccupato per il fatto che la sua famiglia debba attraversare un periodo di difficoltà economica a causa degli iniziali sacrifici necessari a lanciare la sua impresa, ma Gemma e Veronica saranno ben disposte ad appoggiarlo.

Mentre Ferdinando sarà messo al corrente degli affari di Marcello attraverso Fiorenza, Adelaide sarà ad un bivio. Tancredi lancerà un ultimatum alla contessa: deve scegliere se stare dalla sua parte o con Matilde. Infine Vito rientrerà a Milano e cercherà di chiarirsi con Maria.