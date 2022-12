Diverse novità ci sono state durante la registrazione di Uomini e donne del 29 dicembre. Le anticipazioni del dating-show di Canale 5 rivelano che Carola Carpanelli ha pianto dopo aver visto un'esterna di Federico Nicotera con la rivale Alice.

Gloria Nicoletti, invece, ha chiesto un'altra chance a Riccardo Guarnieri.

Uomini e donne, registrazione 29 dicembre: bacio tra Alice e Federico, Carola piange

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 29 dicembre Maria De Filippi si è occupata sia del Trono classico che di quello over. Dalle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni si apprende che Federico Nicotera si sta ormai avvicinando alla scelta che dovrebbe avvenire a gennaio.

Il tronista ha portato in esterna Alice Barisciani. I due hanno trascorso del tempo in macchina. Federico però si è rifiutato di far entrare in casa la giovane dopo aver sbrigato delle commissioni. Nonostante ciò, il tronista e la corteggiatrice si sono scambiati un tenero bacio. In studio, Carola Carpanelli si è messa a piangere. Nicotera, a questo punto, per consolarla ha ballato con lei.

Lavinia Mauro, invece, ha portato in esterna Alessio Corvino. La coppia si è lasciata andare ad un bacio appassionato che ha suscitato le ire dell'altro Alessio. Campoli, infatti, decisamente contrariato, ha preferito lasciare lo studio di Uomini e donne. Lavinia ha seguito il ragazzo e non è più rientrata per tutta la durata della registrazione.

Alessandro vuole solo amicizia da Gemma Galgani

Nella registrazione del 29 dicembre di U&D, Gemma Galgani è tornata a far parlare di sé. In particolare, la dama di Torino ha ricevuto l'ennesima delusione d'amore. Alessandro, infatti, ha dichiarato di volere da Galgani solo un rapporto di amicizia. In seguito, il cavaliere ha conosciuto altre quattro dame tra cui Gemma, Cristina, Pamela e Desdemona.

Gloria Nicoletti chiede un'altra possibilità a Riccardo Guarnieri

In seguito, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Gloria Nicoletti. La dama ha affermato di non essere uscita con Umberto poiché con lui non è scattata la scintilla. Per questo motivo, ha chiesto a Riccardo di poter riprendere la loro frequentazione.

Il cavaliere tarantino ha accettato la proposta che, però, ha scatenato la reazione della conduttrice di U&D. Maria De Filippi, infatti, ha affermato che, secondo lei, Riccardo ha acconsentito alla richiesta di Gloria per una questione di possessività, ovvero per allontanarla dall'altro uomo che stava frequentando.