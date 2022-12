La soap opera Il Paradiso delle signore, prosegue anche durante le feste natalizie. Nelle puntate in programmazione su Rai 1 dal 26 al 30 dicembre 2022, a Milano giungerà senza alcun preavviso Tancredi, il marito di Matilde Frigerio.

La venere Irene Cipriani invece non sarà sincera con il suo spasimante Alfredo Perico, visto che per non essere più pressata lo ingannerà dicendogli di essere impegnata sentimentalmente.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 30 dicembre: Tancredi vuole riconquistare la moglie

Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre, raccontano che le veneri del Oaradiso vedranno Matilde indossare un abito realizzato da Maria nel manifesto pubblicitario del negozio: la fotografia di quest’ultima verrà vista anche da suo marito Tancredi, che non sembrerà per niente contento.

Intanto Vittorio scoprirà l’identità del fantomatico partner di Roberto, mentre a proposito della ricamatrice Puglisi, il nuovo contabile Vito, le organizzerà una sorpresa per farsi perdonare il fatto di non essersi presentato al loro appuntamento.

Finalmente Matilde dichiarerà i suoi sentimenti a Conti, ammettendo le sue preoccupazioni. Ma Tancredi all’improvviso si presenterà da Vittorio e dalla moglie: non passerà molto per assistere a uno scontro acceso tra Frigerio e il marito. Successivamente il nuovo arrivato farà un gesto del tutto inaspettato proprio quando Vittorio e Matilde saranno in procinto di partire per lavoro. Sarà evidente che Tancredi ha intenzione di rifare breccia nel cuore della moglie.

Marcello e Adelaide festeggiano

Marcello continuerà a essere deciso a riconquistare la sua ex Ludovica, intanto avrà un’intuizione per soffiare il Palazzo Andreani a Umberto: per riuscire nel suo intento, Barbieri aprirà una società con Adelaide. Sarà così che Marcello e la contessa festeggeranno per aver raggiunto il loro obiettivo.

Al centro della scena ci saranno anche Ezio e Veronica, che parteciperanno insieme a una festa al circolo in onore della squadra di equitazione.

Nel contempo Gemma non farà fatica a capire che c’è più di un’amicizia tra Roberto e Mario Oradei: a vuotare il sacco alla fanciulla sarà proprio il pubblicitario, mettendola al corrente della sua frequentazione.

La giovane Zanatta inoltre incontrerà Carlos Garcia, una sua vecchia conoscenza.

Nel frattempo Torrebruna vorrebbe vederci più chiaro rispetto a un'affermazione ambigua fatta da Fiorenza, che genererà in lui dei sospetti su Flavia Brancia. Intanto Clara nasconderà a Don Saverio di aver iniziato a gareggiare in bicicletta.

Irene dice una menzogna ad Alfredo

Intanto due artisti arriveranno al grande magazzino milanese e in particolare Irene punterà gli occhi su Michele. La venere per riuscire a fare colpo coinvolgerà Maria. Quest’ultima finirà per deludere Vito, che si lascerà confortare da Armando.

Infine la stessa Cipriani racconterà alle amiche di aver allontanato Alfredo, facendogli credere di avere una storia d'amore con Michele: la verità verrà a galla, quando quest’ultimo smentirà di essere il fidanzato di Irene.