Ci saranno tanti colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in onda nelle prossimamente su Canale 5. Le trame della terza stagione rivelano che Yilmaz Akkaya e Ali Fekeli avranno una fortissima reazione appreso del piano diabolico messo in atto dalla dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova).

Terra amara, anticipazioni: Mujgan finge una gravidanza per tenere Yilmaz con sé, Fekeli la ripudia

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le puntate della terza stagione, segnalano che Mujgan verrà smascherata.

Tutto inizierà quando la dottoressa informerà Behice di non essere in attesa di un bambino di Fikret, anche se non le darà una chiara spiegazione.

Fikret si scaglierà furioso contro le due donne per aver messo in azione un diabolico piano ai danni della sua famiglia, infatti Yilmaz ha accusato Fikret di aver trascorso la notte con Müjgan. La dottoressa Hekimoglu, a questo punto, sosterrà di aver finto una Gravidanza per tenere Yilmaz con sé, dopo averlo visto insieme a Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) alla fattoria. Una versione alla quale Fekeli non crederà e in più chiederà a Mujgan se ha avuto una relazione con Fikret. L'anziano impresario non riuscirà a perdonare il gesto della figlioccia, tanto da ripudiarla.

L'ex meccanico caccia la dottoressa Hekimoglu e Behice dal suo ranch

Nelle prossime puntate di Terra amara, Mujgan si scuserà con Fekeli e sarà pronta a tutto pur di ottenere il suo perdono.

Purtroppo tutti i tentativi della dottoressa cadranno nel vuoto, tanto che verrà allontanata da tutti insieme a Behice. Yilmaz deciderà di cacciare le due donne dal suo ranch e di separare il piccolo Kerem Ali da sua madre, informandola di aver preso questa decisione a causa della gravità delle sue azioni. Per questo motivo la dottoressa Hekimoglu e sua zia saranno costrette a lasciare il ranch sotto gli occhi di Yilmaz, che osserverà la scena.

Successivamente Fekeli intercetterà l'auto con a bordo le due donne e lo farà all'oscuro del figlioccio.

Ali non riesce ad abbandonare la sua figlioccia al suo destino

Mentre Yilmaz avrà Kerem Ali tutto per sé, Fekeli salirà in macchina con Behice e Mujgan fino a raggiungere una casa di sua proprietà. L'anziano impresario non riuscirà ad abbandonare la figlioccia al suo destino, per questo motivo ordinerà ai suoi scagnozzi di occuparsi delle necessità della dottoressa e di sua zia, e di vegliare sulla loro incolumità. Una volta all'interno dell'abitazione, il padrino di Yilmaz le informerò che sono libere di recarsi a Istanbul, ma di non avvicinarsi alla sua abitazione e quella di Yilmaz.