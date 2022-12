La soap opera di successo Il Paradiso delle signore che quest’anno non subìrà alcuna sospensione durante il periodo delle festività natalizie, continua a non deludere il pubblico affezionato dal lunedì al venerdì. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 4 gennaio 2023, Tancredi (Flavio Parenti) non rimarrà di certo fermo a guardare dopo aver visto la moglie Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) parecchio complici. La new entry farà spiare Matilde da un investigatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 4 gennaio: Irene non vuole perdonare Clara

Nella settantatreesima puntata in programmazione mercoledì 4 gennaio, per iniziare Irene (Francesca Del Fa) non vorrà fare pace con Clara (Elvira Camarrone) per nessuna ragione, dopo essere rimasta delusa dalla stessa per aver spalleggiato Alfredo (Gabriele Anagni).

Nel contempo il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) sarà convinto che ci sia lo zampino di sua cognata Adelaide (Vanessa Gravina), dietro l’acquisto di Palazzo Andreani. Intanto l’iniziativa di beneficienza del grande magazzino milanese finirà per coinvolgere anche la Caffetteria: in occasione della festa della Befana, la venere Elvira (Clara Danese) si offrirà disponibile ad aiutare Salvatore (Emanuel Caserio) a preparare i dolci per gli orfanelli.

Vittorio e Matilde sempre più vicini, Tancredi fa spiare la moglie

Successivamente Vittorio confesserà a Roberto (Filippo Scarafia) di far fatica ad allontanarsi da Matilde: a far riavvicinare ulteriormente quest’ultima e Conti facendoli diventare ancora più complici sarà l’incontro con il bambino orfano Adelmo, sotto la custodia momentanea della parrocchia di Don Saverio (Andrea Lolli).

La parente della contessa di Sant’Erasmo e il marito di Marta (Gloria Radulescu) non si accorgeranno di dover fare i conti con delle amare conseguenze: in particolare Tancredi ingaggerà un investigatore privato appositamente per tenere d’occhio la moglie e Vittorio.

Riassunto puntate del 2 e 3 gennaio: Torrebruna turbato a causa di Marcello

Nelle puntate del 2 e 3 gennaio, Marcello (Pietro Masotti) avrà grandi progetti per il Palazzo Andreani dopo averlo acquistato con Adelaide. Irene dopo aver cominciato a mostrarsi disperata per l’allontanamento da Alfredo rimarrà delusa da Clara, per aver tenuto il gioco del suo corteggiatore.

Al negozio più lussuoso di Milano farà il suo ingresso un bambino molto vivace chiamato Adelmo, che vive in orfanotrofio e affidato momentaneamente alla parrocchia di Don Saverio. Matilde crederà che suo marito Tancredi, stia facendo di tutto per convincerla a farla tornare a Torino.

Per terminare Torrebruna (Fabio Fulco) non nasconderà il suo turbamento quando Ludovica (Giulia Arena) aprirà un regalo di Marcello, invece Tancredi vedrà la moglie e Vittorio in sintonia.