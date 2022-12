La soap opera italiana Il Paradiso delle signore prosegue la propria messa in onda su Rai 1 anche dal 9 al 13 gennaio 2023.

Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) si lascerà alle spalle in maniera definitiva la passata storia d’amore con Marcello Barbieri (Pietro Masotti): la decisione della fanciulla sarà un colpo al cuore per il socio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 13 gennaio: Matilde dice addio a Vittorio

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio, raccontano che Veronica (Valentina Bartolo) vorrà trovarsi un lavoro per contribuire alle spese familiari: l’obiettivo della donna sarà soprattutto quello di togliere qualche peso a Ezio (Massimo Poggio).

Zanatta potrà contare sul supporto della figlia Gemma (Gaia Bavaro), dato che si rivolgerà a Roberto (Filippo Scarafia). Nel contempo la complicità tra Colombo e l’ex moglie Gloria (Lara Komar) sarà sempre crescente.

Intanto Tancredi (Flavio Parenti) farà una promessa importante a Matilde (Chiara Baschetti) e quest’ultima quindi saluterà Vittorio (Alessandro Tersigni) dopo aver deciso di salvare il suo matrimonio.

Arrivano Palma e Francesco a Milano, Salvatore si trasferisce da Armando

Umberto (Roberto Farnesi) tenterà di corrompere l’ingegner Bonetti, che avrà il compito di occuparsi della ristrutturazione di Palazzo Andreani, finito nelle mani di Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello. In seguito il commendatore Guarneri festeggerà con il suo alleato Ferdinando (Fabio Fulco), con la convinzione che il suo piano sia andato in porto.

Nel contempo la giornalista che gestisce la Posta del Cuore all’interno Paradiso Market non potrà più occuparsi della rubrica. In Caffetteria invece arriverà Palma Rizzo (Valentina Tomada), una vecchia conoscenza degli Amato e Salvatore si vedrà costretto a ospitarla a casa sua: la new entry sarà accompagnata dal figlio Francesco (Christian Roberto).

Il socio di Marcello non avrà altra scelta che alloggiare da Armando (Pietro Genuardi), dopo aver accolto gli ospiti. A questo punto Palma non nasconderà il proprio dispiacere al capo magazziniere Ferraris per il trasferimento di Salvatore, mentre Francesco desterà parecchia curiosità alle commesse del Paradiso.

Umberto vuole acquistare Palazzo Andreani, Ludovica chiude il rapporto con l’ex

Matilde si prenderà una pausa decidendo di partire per qualche giorno con il marito, dopo aver chiesto ad Adelaide di curare la Posta del Cuore per il Paradiso Market. La contessa di Sant’Erasmo, oltre ad accettare la proposta della parente, vorrà rimettere in vendita il Palazzo Andreani con il consenso di Marcello. A questo punto Adelaide si presenterà nello studio di Vittorio.

Intanto Gemma annuncerà alla madre che presto anche lei potrà lavorare al Paradiso. Palma si sfogherà con Salvatore e Armando, quando suo figlio Francesco non rientrerà a casa a seguito di un loro litigio.

Successivamente Barbieri farà sapere alla contessa di Sant’Erasmo che Umberto è deciso a comprare il Palazzo Andreani.

Nel frattempo Ludovica a sorpresa inviterà il suo ex fidanzato a un evento che si terrà al circolo: Marcello durante la serata risponderà a una provocazione di Torrebruna prendendolo a pugni. Quindi Adelaide inviterà Barbieri a scusarsi con Ferdinando, mentre Ludovica deciderà di chiudere il rapporto con il suo ex.

Veronica dà le dimissioni al paradiso, Tancredi deciso a tornare a Torino con la moglie

Irene (Francesca Del Fa), Maria (Chiara Russo) e Clara (Elvira Camarrone) chiederanno aiuto a Francesco per riparare un guasto.

Intanto Veronica si renderà conto che Ezio non è felice per la sua assunzione al Paradiso e quindi si licenzierà: ma quest’ultimo appena si renderà conto del suo sbaglio, chiederà alla compagna di tornare a lavorare nel lussuoso negozio milanese.

Francesco ascolterà il consiglio di Armando di dare una mano a Salvatore in Caffetteria. Vittorio ritroverà una sintonia lavorativa con Matilde dopo averle fatto una sorpresa, mentre Tancredi dirà a Umberto di essere deciso a tornare a Torino con la moglie.

Infine Ludovica spezzerà il cuore a Marcello, quando gli dirà di essersi fidanzata ufficialmente con Torrebruna.