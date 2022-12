Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:05 circa e su RaiPlay in streaming e in replica. Le anticipazioni della puntata del 13 gennaio sono imperdibili. Protagonista è Ludovica, che prende una decisione spiazzante sulla sua storia d'amore con Ferdinando Torrebruna. Intanto, Adelaide dimostra ancora una volta la sua vicinanza a Barbieri mentre Vittorio farà una sorpresa a Matilde, anche se l'epilogo della loro relazione non sarà affatto felice.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 13 gennaio: Marcello soffre per Ludovica

Nelle puntate Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 gennaio Marcello sarà in pena per Ludovica e la sua ostinazione nel non voler dare retta a ciò che le suggerisce il cuore. Torrebruna ha provocato Barbieri al Circolo e le conseguenze sono state piuttosto gravi, dato che Marcello lo ha aggredito. Immediatamente, Adelaide suggerisce al suo pupillo di chiedere scusa a Ferdinando, prima che perda anche la reputazione. Quando si recherà al Circolo, riceverà il colpo di grazia.

Il Paradiso delle signore, episodio del 13 gennaio: Ludovica chiude per sempre con Marcello

Continuando con le nuove anticipazioni della soap Il Paradiso delle signore, Ludovica chiederà a Marcello di parlare a quattr'occhi, ma ciò che gli dirà lo farà sprofondare nella disperazione.

Già, perché la bella Brancia gli comunicherà che non vi è alcuna speranza per la ripresa della loro storia d'amore, ormai è finita per sempre e la sua vita è accanto a Ferdinando. Nel frattempo, Veronica riceve le scuse di Ezio, che ammette di essere stato precipitoso: potrà continuare a lavorare al grande magazzino, ma come farà a sopportare la vicinanza costante di Gloria?

Il Paradiso delle signore, spoiler 13 gennaio 2023: Ludovica prende una decisione su Torrebruna

Infine, nell'episodio del 13 gennaio de Il Paradiso delle signore, Vittorio organizza una sorpresa per Matilde, anche se consapevole del fatto che la loro storia d'amore è impossibile. A tal proposito, è lo stesso Tancredi a comunicare a Conti la sua strategia per portare via la moglie da Milano.

Ludovica avrà modo di ripensare a quanto successo con Marcello e prenderà una decisione spiazzante sulla sua storia d'amore con Torrebruna. Barbieri non potrà credere che la sua ex fidanzata e Ferdinando si sono fidanzati ufficialmente. Sarà arrivato il momento di arrendersi? Dopo questa notizia, Barbieri comincerà a pensare di aver perso per sempre ogni possibilità di riconquistare la bella Brancia, che ora è al fianco di Ferdinando e ha intenzione di convolare a nozze molto presto.