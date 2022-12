Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci saranno grandi svolte che cambieranno le trame della soap. Protagonisti Matilde e Vittorio, che si sono finalmente confessati il loro amore. Peccato che a rovinare i loro piani ci sia Tancredi, il marito della bella Frigerio, che è arrivato a Milano con l'intenzione di restare per riconquistare la moglie e portarla via. La sua insistenza sarà premiata, visto che Matilde accetterà di partire con Tancredi per un lungo viaggio dopo uno struggente addio a Vittorio.

Il Paradiso delle signore, trame: Matilde cede a Tancredi

Vittorio e Matilde si sono avvicinati sempre di più negli ultimi tempi. I due si sono poi baciati, non resistendo alla passione che li lega. Conti crede di aver voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Marta e la breve storia con Tina, che è tornata a Londra con Sandro. Tuttavia, la felicità di Vittorio ne Il Paradiso delle Signore è desinata a finire molto presto. Tancredi, infatti, farà di tutto per far ricredere Matilde e ci riuscirà, dopo una lunga pressione che sarà per lei estenuante.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Matilde lascia Vittorio

L'insistenza di Tancredi sarà vincente. Matilde, spinta anche da Adelaide, deciderà di dare una seconda possibilità al marito, che le prometterà una nuova vita.

Sappiamo che Tancredi ha un passato oscuro e che nasconde qualcosa che verrà a galla nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore. La sua strategia sarà vincente, dato che si mostrerà a Matilde dolce e accomodante, così da spingerla di nuovo nelle sue braccia. Vittorio, dal canto suo, non se la sentirà di continuare una relazione con una donna sposata, visti i precedenti con Tina.

Conti si farà da parte, lasciando che la sua nuova fiamma faccia la scelta che ritiene più opportuna. E così sarà: Matilde lascerà Vittorio, dicendogli di aver deciso di dare una seconda possibilità a Tancredi

Il Paradiso delle signore, nuovi episodi: Matilde parte con Tancredi

Matilde non sarà sicura della sua scelta, ma sa che la storia con Vittorio non può avere un futuro, dal momento che è sposata.

Tancredi le ha anche promesso di cambiare e così proverà a fidarsi. Secondo le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore, tra Matilde e Vittorio ci sarà uno struggente addio, in seguito al quale la bella Frigerio lascerà Milano in compagnia del marito per un un lungo viaggio. Matilde dunque non tornerà più in città? Questo non lo sappiamo, ma certo è che per Conti non sarà facile accettare di aver perso ancora una volta la donna che ama. Sembra che per Vittorio non sia destino essere felice in amore; chissà che nelle prossime puntate della soap in onda su Rai 1 arrivi una dolce sorpresa per il capitano del grande magazzino.