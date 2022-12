Gemma Galgani pronta per C'è Posta per te 2023. La storica dama di Uomini e donne trono over, in queste ore ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, un post in cui ammette di essere in trepidante attesa di vedere le nuove storie che saranno al centro della prossima edizione del people show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Gemma pronta per la nuova edizione di C'è posta per te 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con C'è posta per te è confermato anche nella stagione televisiva 2023. Il people show dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda da sabato 7 gennaio con la prima delle nuove puntate di questa edizione che promette grandi sorprese e super ospiti.

Tra i volti di punta della nuova annata figura anche il divo turco Can Yaman, reduce dal grande successo ottenuto nel prime time di Canale 5 con la fiction Viola come il mare.

Tra i fan che attendono con trepidazione il ritorno di C'è posta per te sul piccolo schermo, figura anche la dama torinese di Uomini e donne, Gemma Galgani.

'Il mio cuore è in frenetica attesa', le parole di Gemma Galgani per C'è posta per te 2023

In queste ore, infatti, Gemma ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram il promo ufficiale della nuova edizione di C'è posta per te, ammettendo di essere in trepidante attesa di vedere i nuovi appuntamenti su Canale 5.

"Come tutti sapete, sono un'inguaribile romantica.

Io come penso molti di voi, ci siamo ritrovati in alcune storie proposte, perché ci sono cose che toccano il cuore, anche quello di chi si dichiara meno sensibile. Sto parlando della nuova edizione di quella trasmissione elegante e delicata che tutti conosciamo: C'è posta per te", ha scritto la dama di Uomini e donne.

"Non vedo l'ora di rivedere genitori e figli che si ritrovano, coppie che si danno un'altra possibilità, persone che si perdonano.

Io sono pronta ma, soprattutto, il mio cuore è in frenetica attesa", ha scritto Gemma sui social.

Gemma Galgani confermata nelle nuove puntate di Uomini e donne 2023: da gennaio su Canale 5

Intanto, in attesa di scoprire quali saranno le storie che quest'anno faranno emozionare il pubblico di C'è posta per te e la dama del trono over, cresce l'attesa anche per il ritorno di Uomini e donne su Canale 5.

Il talk show dei sentimenti sarà nuovamente trasmesso a partire da lunedì 9 gennaio, come sempre nella fascia oraria delle 14:45.

In questi giorni sono state registrate le prime puntate della nuova stagione e, al centro dell'attenzione, ci sarà anche la dama torinese. Per Gemma ci sarà spazio per nuove conoscenze in studio ma anche per nuovi accesi scontri con la sua nemica di sempre, Tina Cipollari.