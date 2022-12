Le anticipazioni sulla programmazione Rai per Natale 2022 rivelano che ci sarà spazio per la messa in onda di film e classici Disney, pronti a tener compagnia al pubblico durante le varie settimane di festività.

Tra i titoli in onda spicca il live action de La Bella e la bestia, e Cenerentola, così come ci sarà spazio per la messa in onda del film Io sono Babbo Natale, l'ultima pellicola che ha visto come protagonista Gigi Proietti.

Anticipazioni programmazione Rai Natale 2022: ecco cosa andrà in onda

La programmazione Rai per le feste natalizie 2022 prevede la messa in onda di un bel po' di film e classici Disney, che accompagneranno gli spettatori durante le settimane di festa.

Il 20 dicembre, ad esempio, in prime time su Rai 1 andrà in onda il film tv Filumena Marturano, tratto dalla commedia di Edoardo De Filippi, che vedrà protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo.

Il 21 dicembre, invece, sarà la volta del film tv Arnoldo Mondadori, sempre in prima visione assoluta.

La sera della Vigilia di Natale la rete ammiraglia Rai renderà omaggio a Gigi Proietti, trasmettendo la pellicola Io sono Babbo Natale: trattasi dell'ultimo film che ha visto come protagonista l'attore romano.

Film e classici Disney: la programmazione Rai per Natale 2022

La programmazione Rai per Natale prevede anche la messa in onda del live action di un classico Dinsey, La Bella e la bestia, nella serata del 26 dicembre, mentre il 27 dicembre sarà la volta di Aladdin, entrambi trasmessi in prime time su Rai 1.

Il 29 dicembre su Rai 2 sarà trasmesso Frozen 2, mentre nella serata del 31 dicembre sarà la volta de Gli Aristogatti.

Il 2 gennaio, invece, su Rai 1 andrà in onda il live action di un altro classico Disney: trattasi de Il Re Leone con la voce di Marco Mengoni, mentre il 5 gennaio sarà la volta di Cenerentola.

Su Rai 3, invece, nelle serate del 3 e 4 gennaio 2023 saranno trasmessi i due film della saga Sister Act.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma a Natale

Tra le novità del palinsesto Rai per questo Natale 2022 spicca anche quella legata alla messa in onda de Il Paradiso delle signore 7, la soap del pomeriggio campione di ascolti in daytime.

Negli anni precedenti la Rai aveva scelto di mettere in pausa la messa in onda della soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi durante le settimane del periodo natalizio, ma per quest'anno ha preferito non stoppare la programmazione in prima visione assoluta.

Di conseguenza Il Paradiso delle signore non sarà sospeso a Natale e andrà in onda regolarmente nella fascia del daytime pomeridiano che va dalle 16 alle 17 circa.