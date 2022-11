Cambio programmazione sulle reti Rai in occasione del periodo di Natale 2022. Le novità interesseranno l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera della fascia pomeridiana che tutti i giorni appassiona una media di quasi due milioni di fedelissimi.

In daytime, inoltre, si assisterà anche ad uno stop de La Vita in diretta condotto da Alberto Matano: il programma lascerà spazio allo Zecchino d'Oro, mentre su Rai 3 si fermerà Fabio Fazio.

Il Paradiso delle signore 7 non sarà sospeso: cambio programmazione Rai1 Natale

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di Natale riguarderà Il Paradiso delle signore 7 che, quest'anno, non andrà in pausa durante il periodo delle festività.

La soap opera sarà regolarmente in onda anche durante le settimane natalizie, a differenza di quello che è accaduto nel corso delle annate precedenti.

Per quest'anno, infatti, la Rai ha scelto di non stoppare la soap in prima visione assoluto, soprattutto dopo la pausa di due settimane in vigore dal 28 novembre 2022, per i Mondiali di calcio 2022.

Alberto Matano si ferma per lo Zecchino d'Oro: cambio programmazione Rai1 dicembre

Il cambio programmazione Rai per Natale interesserà anche l'appuntamento con La Vita in diretta condotto da Alberto Matano.

Quest'anno, con lo slittamento dello Zecchino d'Oro a dicembre, il talk show feriale di Rai1 si fermerà per qualche giorno a ridosso del periodo delle feste.

Il 22 e 23 dicembre, la fascia oraria che va dalle 17:00 alle 18:45 non sarà nelle mani di Alberto Matano, bensì nelle mani di Francesca Fialdini e Paolo Conticini, conduttori della nuova edizione dello Zecchino d'oro.

Sabato 24 dicembre, invece, si terrà la finalissima della kermesse canora dedicata alle giovanissime ugole d'oro, la quale sarà condotta da Carlo Conti e prenderà il posto del talk show Italia sì condotto da Marco Liorni.

Stefano De Martino in seconda serata, Fabio Fazio si ferma: cambio programmazione Rai Natale 2022

E poi ancora, le anticipazioni sulla programmazione Rai di Natale rivelano che sulla seconda rete della tv di Stato proseguirà l'appuntamento con Bar Stella, la trasmissione condotta da Stefano De Martino, in onda con tre puntate settimanali.

Su Rai 3, invece, ci sarà spazio per il ritorno di un appuntamento classico del prime time delle feste natalizie. Trattasi de Il Circo di Montecarlo, che troverà spazio in prime time nelle serate del 24 e del 31 dicembre.

Stop in arrivo, invece, per Fabio Fazio e il suo Che Tempo fa che. Il talk show della domenica sera andrà in onda fino al 18 dicembre, dopodiché inizierà un periodo di pausa per le feste natalizie e l'appuntamento in diretta tornerà regolarmente da gennaio 2023 in poi.

Non sono previste interruzioni, invece, per la messa in onda di Un posto al sole: la soap opera ambientata a Napoli sarà regolarmente in onda nell'access prime time della terza rete Rai per tutto il periodo delle feste natalizie, proprio come accadrà per Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1.