Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5, e nei prossimi episodi ci saranno colpi di scena e novità per gli abitanti di Çukurova. Zuleyha sarà sfinita per i continui soprusi e ricatti di suo marito. Dopo che Demir le impedirà di vedere suo figlio, progetterà di tentare il suicidio, ma prima scriverà una missiva in cui Zuleyha dirà a Yilmaz che Adnan è suo figlio [VIDEO]. La lettera della signora Yaman arriverà alla tenuta di Fekeli, ma la figlia di Nazire la intercetterà e la terrà nella borsa.

Terra Amara, trame: Zuleyha scrive una missiva a Yilmaz

Zuleyha non ha mai smesso di amare Yilmaz. Non è mai riuscita a dimenticare il suo ex fidanzato, nonostante sta stata costretta a sposare Demir per salvare Akkaya dalla pena capitale. Infatti Altun, appena arriva a Cukurova, è stata ricattata da Hunkar: le aveva promesso di intercedere per il suo amato, se avesse sposato suo figlio. La nuora di Hunkar, pertanto, è diventata la signora Yaman, pur non essendo innamorata del consorte.

Nelle recenti puntate di Terra Amara Zuleyha ha scritto più volte a Yilmaz, confessandogli di non averlo mai dimenticato, ma le missive non gli sono state consegnate. Nei prossimi episodi della soap turca, Altun scriverà nuovamente a Yilmaz e le anticipazioni rivelano che lo farà prima di provare a suicidarsi.

Terra Amara, prossime puntate: Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio

Zuleyha scriverà a Yilmaz quando verrà a sapere che non è deceduto in seguito alla sparatoria in cui Demir l'ha ferito. Altun deciderà di prendere carta e penna e di confessare ad Akkaya tutta la verità. Zuleyha, oltre a rivelare di avere sposato suo marito a causa di un ricatto, gli confesserà che Adnan è suo figlio.

Purtroppo però la missiva, in un primo momento, non finirà nelle mani del destinatario.

Terra Amara, prossimi episodi: la figlia di Nazire intercetta la missiva di Zuleyha per Yilmaz

Prima di volersi togliere la vita, Zuleyha consegnerà la lettera a Gulten, chiedendole di consegnarla al suo amato. L'intento di Altun sarà quello che, una volta che lei non ci sarà più, Akkaya si prenda cura di suo figlio.

La lettera verrà recapitata alla tenuta di Fekeli, ma Yilmaz non riuscirà ad averla fra le mani. Sarà la figlia di Nazire a intercettare la missiva e a metterla nella borsa che usa per andare a scuola. Però si dimenticherà di averla presa e pertanto Yilmaz non la leggerà.