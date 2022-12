Interessanti novità avverranno durante i nuovi episodi di Terra amara in programma dal 27 al 31 dicembre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Cengaver Cimen vorrà divorziare dalla moglie Nihal mentre Yilmaz Akkaya verrà nuovamente arrestato.

Terra amara: anticipazioni episodi 27-31 dicembre

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i nuovi episodi trasmessi da martedì 27 a sabato 31 dicembre in prima visione tv, rivelano che tutta Cukurova verrà a conoscenza della passata relazione tra Zuleyha e Yilmaz. Una scoperta che manderà su tutte le furie Mujgan, la quale deciderà di lasciare il promesso sposo.

Altun, invece, subirà l'ira di suo marito. Demir, infatti, deciderà di allontanare il piccolo Adnan da sua moglie con la complicità di Hunkar. Non contento, il ricco imprenditore darà una condizione alla protagonista per rivedere suo figlio. La donna, infatti, dovrà rilasciare un'intervista insieme a Yaman jr dove confessano come è nato il loro amore. Alla fine, Zuleyha accetterà il ricatto del marito.

Cengaver vuole il divorzio dalla moglie Nihal

Nelle puntate 27-31 dicembre di Terra Amara, Zuleyha apparirà una moglie devota e follemente innamorata di Demir nel corso dell'intervista con il giornalista. Purtroppo Hunkar e suo figlio non crederanno alle sue parole, tanto da non permetterle di ricongiungersi con Adnan come avevano pattuito in precedenza.

Per questo motivo, la protagonista apparirà sempre più in difficoltà con suo marito e la matriarca.

Nel frattempo, Cengaver scoprirà che la consorte aveva chiesto dei soldi a Zuleyha dopo averla minacciata di raccontare a tutti quanti della sua passata relazione con Yilmaz. Cimen, a questo punto, sembrerà pronto a chiedere il divorzio da Nihal.

Per Akkaya si aprono le porte del carcere

Per Akkaya, invece, si apriranno nuovamente le porte del carcere quando sparerà ad un estraneo, reo di aver parlato male di Zuleyha. Per questa ragione, Fekeli cercherà di approfittare delle sue conoscenze per fare in modo che il figlioccio possa ritornare in libertà. L'anziano imprenditore, infatti, darà mandato ai suoi avvocati per far tornare a piede libero Yilmaz.

Dall'altra parte, quest'ultimo sospetterà che Mujgan sia fuggita da Cukurova dopo aver troncato il loro fidanzamento. A tal proposito, la pediatra penserà di trasferirsi in America.

Ma ecco che l'ex meccanico, dopo essere uscito dal carcere, farà una brutta scoperta. L'uomo, infatti, scoprirà che la famiglia Yaman ha parlato male di lui nel corso di un'intervista. Una rivelazione che manderà su tutte le furie Yilmaz che si precipiterà alla fattoria dove non esiterà a sfidare Demir.