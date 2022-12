L'appuntamento con Un posto al sole vede Marina Giordano tra le sue protagoniste indiscusse. Il personaggio interpretato da Nina Soldano è tra i volti di spicco della soap opera serale di Rai 3, in grado di appassionare una media di quasi due milioni di fedelissimi al giorno.

A pochi giorni dal Natale, l'attrice ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv, dove ha svelato quello che a oggi è l'augurio che sente di fare ai telespettatori e appassionati della soap, speranzosa del fatto che possa essere un periodo di serenità per tutti.

L'attrice di Marina Giordano nella soap Un posto al sole si racconta

La dark lady di Palazzo Palladini continua a essere al centro delle nuove trame di Un posto al sole, e lo sarà anche nel corso delle puntate che saranno trasmesse tra le fine del 2022 e il 2023.

In attesa di scoprire cosa le accadrà, Nina Soldano ha rilasciato un'intervista in cui parla del Natale e su come si sta preparando per queste feste.

"Vivo il Natale come uno stato d'animo. Potrei dire che i più belli trascorsi sono stati quelli della mia infanzia, ma in realtà ogni volta che sorrido e tendo la mano a qualcuno, per me è già una festa", ha dichiarato la protagonista di Un posto al sole.

'Una luce di speranza possa illuminare le nostre vite', l'augurio dell'attrice di Marina per le feste

"Il mio augurio? Forse scontato, ma necessario dopo questi anni difficili per tutti: che una luce di speranza possa illuminare le nostre vite", ha dichiarato l'interprete di Marina Giordano.

Intanto, tornando a quello che succederà nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole che saranno in onda durante il periodo natalizio, le anticipazioni della soap opera rivelano che Marina Giordano deciderà di passare le feste in compagnia di sua figlia Elena.

Marina parte, Alice resta a Napoli per Nunzio: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Dopo aver affrontato un periodo turbolento, in cui si è ritrovata a rischiare la vita nelle mani del suo pericoloso ex Fabrizio, la signora Giordano deciderà di partire per Londra e recuperare così un po' del tempo perso con sua figlia.

La nipote Alice, però, non partirà con lei: la figlia di Elena resterà a Napoli insieme a Nunzio, intenzionata a non lasciarlo solo con Chiara.

La giovane ragazza è a dir poco ammaliata dal cuoco del Caffè Vulcano e, dopo aver vissuto un momento di intimità insieme, deciderà di passare all'attacco e provare così a conquistare il suo cuore.

Ci riuscirà? La risposta nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 3, che sarà regolarmente in onda, in prima visione assoluta, durante tutto il periodo delle feste natalizie.