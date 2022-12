Dopo l’enorme successo ottenuto in estate, la soap opera turca Terra Amara è tornata ad appassionare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset con una novità, dato che va in onda anche il sabato pomeriggio. Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 22 dicembre 2022, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) rimarrà profondamente deluso dopo aver ricevuto una risposta negativa da Mujgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova). Infatti la dottoressa non vuole sposare Yilmaz ma gli ha detto che accetterà di diventare sua moglie soltanto quando si dimenticherà in maniera definitiva della sua ex fidanzata Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) per non essere una seconda scelta.

Il protagonista principale non se lo aspettava assolutamente, e per tale motivo non farà che essere preoccupato.

Anticipazioni Terra amara, 22 dicembre: Yilmaz non comprende la reazione di Mujgan alla sua proposta di nozze

Gli spoiler sulla prima parte dell’ottantaduesima puntata che i fan italiani seguiranno su Canale 5 giovedì 22 dicembre, dicono che la dottoressa Mujgan dopo essere stata salvata da Yilmaz, e quando non sarà più in pericolo di vita, non perderà tempo per raccontare i dettagli del suo rapimento ai colleghi e al dottor Sabahattin (Turgay Aydın).

Akkaya invece non nasconderà il suo evidente turbamento, per il rifiuto della dottoressa quando le ha chiesto la mano con una proposta di matrimonio, per il fatto di avergli detto chiaramente di voler essere prima certa che provi dei sentimenti per lei.

Nihal chiede aiuto a Zuleyha dopo la visita del fratello Levent

Intanto Nihal (Ebru Aytemur) agitata per i debiti di Cengaver (Kadim Yaşar), non crederà nella buona riuscita degli affari che il marito avrà in ballo con l’amico Demir (Murat Ünalmış). Intanto Nihal riceverà la visita inaspettata del fratello Levent, che le chiederà un prestito: la donna, visibilmente in difficoltà, si rivolgerà a Zuleyha, che purtroppo non potrà fare niente per supportare l’amica.

Anticipazioni turche: Akkaya interrompe la partenza di Mujgan giurandole amore eterno

Sempre per quanto riguarda Yilmaz e Mujgan, le anticipazioni turche rivelano che nelle prossime puntate saranno ancora al centro della scena. La dottoressa non la prenderà per niente bene, quando il suo amato dopo essere stato ferito da Demir e aver subìto un intervento nominerà più volte la sua ex Zuleyha.

Mujgan non ci penserà due volte a mettere fine alla storia d’amore con il fidanzato manifestando addirittura l’intenzione di trasferirsi in America: alla fine la donna rinuncerà a partire poiché a fermarla in aeroporto ci penserà Akkaya, che le giurerà amore eterno. La dottoressa anche se rimarrà a Cukurova, però, dimostrerà di non fidarsi del tutto di Yilmaz.