La soap opera di origini turche Terra amara che ha ripreso il suo posto nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 al termine delle vicende della telenovela Una vita, prosegue la sua consueta messa in onda. Nell’episodio del 20 dicembre 2022, la dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) rifiuterà la proposta di nozze di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Anticipazioni Terra amara, del 20/12: Yilmaz mette in salvo Mujgan

Le anticipazioni su ciò che succederà nella puntata in programma sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 20 dicembre, dicono che Mujgan verrà rapita dalla famiglia Yoncaci, dopo essere caduta nella trappola di due uomini che le hanno fatto credere di aver bisogno di lei per un disperato motivo, cioè per un parto.

La dottoressa per fortuna sfuggirà al pericolo in fretta, grazie al tempestivo intervento del fidanzato Yimaz. Quest’ultimo dopo aver iniziato a essere turbato, metterà piede in ospedale e verrà a conoscenza che Demir (Murat Ünalmış) mentre si recava al pronto soccorso con la madre Hunkar (Vahide Perçin), ha visto la dottoressa in macchina con due sconosciuti. Akkaya non appena salverà Mujgan impedendo a un rapitore di ucciderla con un colpo di pistola per non aver operato un uomo, la ospiterà a casa sua per tutta la notte.

Akkaya chiede la mano della dottoressa, Fekeli promette a Hunkar di non vendicarsi di Demir

Il giorno seguente Yilmaz farà un passo importante nei confronti di Mujgan, dato che le chiederà di sposarlo con una proposta di matrimonio: la dottoressa pur ricambiando i sentimenti dell’ex detenuto, si rifiuterà di diventare sua moglie.

A catturare l’attenzione sarà anche Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che aprirà il suo cuore a Hunkar, promettendole che non si vendicherà di suo figlio Demir per averlo incastrato in passato facendogli trascorrere diversi anni dietro le sbarre del carcere.

Episodi dal 12 a 17 dicembre: Gaffur trama alle spalle di Hunkar, Demir non vuole tornare alla tenuta

Nelle puntate dal 12 al 17 dicembre, per cominciare Yilmaz grazie alle parole di Mujgan chiederà scusa al padrino Fekeli per aver capito che ha fatto bene a far arrestare il vero assassino di Sait (Alp Özgür Yaşin). Inoltre Akkaya prenderà a sorpresa le difese del nemico Demir, finito in prigione ingiustamente.

Il capomastro Gaffur (Bulent Polat) invece tramerà alle spalle della padrona Hunkar durante l’assenza di Yaman, per ottenere la gestione della tenuta.

Demir sarà deciso a non tornare a casa, dopo essersi trasferito in un albergo con la moglie Zuleyha (Hilal Altınbilek) e il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat). All’improvviso non ci sarà nessuna traccia della nonnina Azize (Serpil Tamur), e Gaffur inviterà Yaman a unirsi alle ricerche: a rintracciare la donna sarà Fekeli, a cui la stessa svelerà che sua figlia fu costretta a mettere fine alla loro relazione in passato e a sposare Adnan a causa dell’opposizione del padre.