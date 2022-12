Terra Amara continuerà ad andare in onda anche durante le festività natalizie. Solo il giorno di Santo Stefano si prenderà una pausa per poi tornare nel pomeriggio di martedì 27 dicembre. Nei nuovi episodi in onda sino all'ultimo giorno di questo 2022, Demir e Yilmaz avranno un duro confronto durante il quale Gulten verrà ferita per errore proprio da Yaman.

Terra amara su ferma il 26 dicembre, riprende il martedì 27

Terra amara si prenderà un giorno di meritato riposo il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. La nuova settimana di programmazione, inizierà quindi martedì 27 dicembre e terminerà sabato 31 dicembre.

In questa ultima settimana del 2022, non mancheranno i colpi di scena. Il pubblico di Canale 5 vedrà infatti Yilmaz ancora in carcere dopo aver ferito un malvivente durante una rissa. Sarà Fekeli nel corso delle nuove puntate a farlo scarcerare. Il vecchio boss, infatti, riuscirà a convincere l'uomo ferito a cambiare la sua versione dei fatti. Yilmaz, tornato libero, vorrà chiarire con Mujgan, ma la dottoressa sarà sempre più convinta di voler lasciare la città.

Terra amara: Yilmaz affronta Demir e gli rivela di aver comprato la villa di Sermin

Le anticipazioni di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz verrà a sapere che Demir avrà cercato in tutti i modi di screditarlo di fronte a tutta Cukurova.

Yaman infatti, avrà rilasciato insieme a Zuleyha, un'intervista ai giornali, in cui non avrà dipinto un quadro edificante di Akkaya. L'intervista sarà servita a Yaman, anche per mettere a tacere il chiacchiericcio sulla passata relazione tra la moglie e Yilmaz. Quest'ultimo, leggendo quanto dichiarato sui giornali dal suo rivale, sarà furioso e deciderà di andare alla tenuta per affrontare Demir.

Sarà anche l'occasione per il figlioccio di Fekeli di rivelare a Demir e Hunkar di aver acquistato la villa di Sermin.

Terra amara, spoiler 27-31 dicembre: Demir spara a Gulten

Sarà un duro colpo per Yaman sapere che il rivale sia il suo vicino di casa. Demir vorrà ricomprare la villa, ma Yilmaz non ne vorrà sapere. Tra i due, il litigio degenererà tanto che Demir sarà il primo ad estrarre la pistola.

Stessa cosa che farà Yilmaz. Le cose prenderanno una brutta piega, tanto che Demir, accecato dalla rabbia, sparerà per uccidere Yilmaz. Gulten si metterà sulla traiettoria del proiettile per salvare Yilmaz. Sarà quindi Gulten ad essere ferita. La ragazza verrà trasportata in ospedale e fortunatamente si riprenderà in fretta. Gulten, però, non dirà la verità su quanto accaduto, dichiarando di essersi ferita mentre stava armeggiando con la pistola di Gaffur. Sabahattin non crederà a questa versione dei fatti.