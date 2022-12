Oriana Marzoli parlando con Nicole Murgia si è lasciata andare ad una confidenza personale: la concorrente sudamericana del Grande Fratello Vip 7 ha riferito di essere attratta da Daniele Dal Moro.

Incalzata dalla coinquilina, Oriana ha spiegato che se un giorno l'imprenditore di Verona si avvicinasse, lei non si tirerebbe indietro.

La confidenza di Marzoli

Oriana Marzoli quando è entrata nella casa di Cinecittà si era avvicinata ad Antonino Spinalbese e a Daniele Dal Moro. Quest'ultimo, non volendo far di un triangolo amoroso, mise la concorrente sudamericana in condizione di scegliere tra lui e Antonino e lei fece intendere di voler approfondire la conoscenza con Spinalbese: però il rapporto tra Antonino e Oriana recentemente si è raffreddato.

Lunedì 19 dicembre, Oriana e Nicole hanno parlato del rapporto tra la stessa Marzoli e Dal Moro. La influencer venezuelana ha precisato che non avrebbe mai voluto fare una scelta tra i due coinquilini, perché in quel momento non conosceva nessuno dei due. Inoltre ha spiegato alla nuova coinquilina di avere sempre mantenuto il rapporto con l'imprenditore di Verona anche quando era vicina a Spinalbese.

A quel punto Nicole ha chiesto a Oriana se si lascerebbe andare se Daniele un giorno si avvicinasse a lei. Senza giri di parole Marzoli ha risposto con un secco "sì". Poi, ha aggiunto: "Mi è sempre piaciuto, non perché ora Antonino...l'ho sempre detto". Infine, Oriana ha rivelato un aneddoto legato a Dal Moro: l'imprenditore dopo essere stato "rifiutato" da Oriana l'avrebbe messa in guardia sul fatto che Antonino si sarebbe comportato anche con lei come ha fatto con tutte le ragazze conosciute all'interno del programma.

Oriana e Antonino: ennesima discussione in puntata

Durante la 24^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco al rapporto tra Oriana e Antonino.

Il 27enne ligure ha visto una clip in cui Oriana ha detto di essersi sentita usata come Belen ha usato Spinalbese. Nella clip, Marzoli ha detto di capire la showgirl sudamericana sul fatto che dopo Antonino sia tornata con Stefano De Martino.

Spinalbese è apparso piuttosto irritato per quanto ascoltato. A quel punto il conduttore del Reality Show ha chiesto a Oriana perché abbia tirato in ballo Belen. La influencer venezuela ha spiegato che sotto le lenzuola, Antonino avrebbe fatto delle confidenze sulla sua ex compagna. Incalzata dal Signorini, Marzoli ha preferito non rendere pubbliche le confidenze per rispetto di Belen e Antonino. Stuzzicata da Spinalbese, Oriana ha tagliato corto: "Amore mi ha raccontato tantissime cose sotto le coperte".