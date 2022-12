A un mese di distanza dall'inizio della loro storia d'amore, Ida e Alessandro si preparano a tornare in televisione. Come ha anticipato il promo che sta andando in onda su Canale, domenica 4 dicembre Ida e Alessandro saranno ospiti a Verissimo. La coppia è legatissima e lo dimostra anche con i tanti video che vengono pubblicati quotidianamente sui social network.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D

Terminata l'avventura a U&D, Ida Platano è pronta a rilasciare la prima intervista da ex dama del Trono Over.

Come confermato dall'account social di Verissimo, tra gli ospiti dell'appuntamento del 4 dicembre ci sono anche la dama e il cavaliere, che si sono fidanzati davanti alle telecamere lo scorso 4 novembre.

La parrucchiera di Brescia sta per tornare nello studio i cui la scorsa primavera ha ammesso di essere ancora innamorata di Riccardo. A Silvia Toffanin, però, stavolta racconterà della felicità che le ha regalato Alessandro Vicinanza, l'imprenditore al quale è legata da circa quattro settimane e da cui non riesce a separarsi per più di qualche giorno.

Attesa per le dichiarazioni della 'regina' di U&D

Dando un'occhiata ai profili Instagram di Ida e Alessandro, si evince che potrebbero aver registrato l'intervista a Verissimo nel pomeriggio del 1° dicembre. Negli ultimi video che hanno pubblicato si sono mostrati vestiti eleganti e in un luogo che sembra un camerino di Cologno Monzese.

In mattinata Vicinanza ha informato i suoi follower di trovarsi all'aeroporto di Milano e qualche ora dopo di essersi ricongiunto con la fidanzata dopo pochi giorni di lontananza.

Platano e Vicinanza, infatti, lo scorso weekend si sono concessi un soggiorno romantico a Salerno e una sera hanno cenato anche con Armando Incarnato, che ha fatto sapere di essersi ricreduto sulla coppia e di fare il tifo affinché questa storia d'amore duri nel tempo.

Domenica 4 dicembre il pubblico di Canale 5 potrà vedere la prima apparizione tv di Ida e Alessandro dopo l'addio al dating show che li ha fatti conoscere e innamorare.

Nessun ritorno a U&D per Ida

Il pubblico di U&D ricorderà che Ida è già stata ospite di Verissimo a maggio scorso. Poco prima della fine della precedente edizione del dating show, la dama si è raccontata a Silvia Toffanin e tra le lacrime aveva ammesso di essere ancora innamorata di Riccardo.

A distanza di qualche mese da quel faccia a faccia, Platano e la conduttrice Mediaset stanno per rivedersi, e molte cose sono cambiate nella vita della parrucchiera.

Se in passato ha pianto parlando del sentimento non corrisposto per Guarnieri, oggi la dama è felice di gridare al mondo che se ha ritrovato il sorriso è soltanto grazie ad Alessandro Vicinanza, col quale è pronta a fare importanti progetti per il futuro.

L'intervista a Verissimo precederà un altro ritorno in tv della "regina" del Trono Over. Nei prossimi giorni verrà trasmessa la registrazione del dating show alla quale Ida ha partecipato in coppia con il nuovo fidanzato. I due sono tornati agli Studi Elios per raccontare come procede la loro relazione, e la reazione di Riccardo non è tardata ad arrivare.

Le anticipazioni fanno sapere che il cavaliere ha discusso a lungo con Vicinanza e poi, mentre la ex ballava con suo nuovo amore, è crollato e si è rifugiato nel backstage, sperando che le sue lacrime non venissero viste da nessuno dei presenti.