Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Terra Amara in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler rivelano che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) riuscirà a rintracciare Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) e a impedirle di partire per l'America con la madre.

Terra amara, anticipazioni: Demir ferisce gravemente Akkaya

Le anticipazioni di Terra amara, relative alle prossime puntate in onda su Canale 5, rivelano che Mujgan prenderà una decisione sul suo futuro.

Tutto inizierà quando la pediatra si fidanzerà con Yilmaz, nonostante il padre e la madre siano del parere opposto.

Tuttavia il giorno dell'evento si trasformerà in una tragedia. Zuleyha scoprirà che suo marito Demir ha sabotato la macchina di Yilmaz, provocandone un incidente in cui è stata vittima. La ragazza, a questo punto, si recherà alla tenuta di Yilmaz e proprio per tale motivo nascerà uno scontro a fuoco. Demir, dopo aver saputo che la moglie si è recata da Yilmaz, non esiterà precipitarsi nel ranch e a ferire gravemente il rivale alle spalle.

Mujgan lascia l'amato credendo sia ancora innamorato di Zuleyha

Nelle prossime puntate di Terra amara, Sabahattin e Mujgan sottoporranno Akkaya a un'operazione sul posto Fortunatamente riuscirà a salvarsi, anche se cadrà in uno stato di semi coscienza, dove urlerà a gran voce il nome di Zuleyha.

Quando la dottoressa Hekimoglu lo sentirà sarà assalita dai dubbi, tanto da scrivere all'amato una lettera, annunciando di aver intenzione di lasciarlo libero, visto che crede che sia ancora innamorato dell'ex fidanzata.

Yilmaz ferma la partenza della dottoressa Hekimoglu per l'America

Yilmaz non sembrerà accettare la decisione della fidanzata, nonostante sia ancora in debilitate condizioni di salute.

Per questo motivo correrà alla sua ricerca prima che si trasferisca in America dalla madre Sevil (Mihriban Er). Riuscirà a rintracciarla nell'abitazione turca della mamma, intenta a fare le valigie. Akkaya, a questo punto, ribadirà alla dottoressa Hekimoglu di amarla profondamente, precisando di aver rischiato la propria vita solo per salvare Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Una dichiarazione che colpirà il cuore della donna, la quale deciderà di annullare la partenza per l'America con la madre Sevil. Quest'ultima minaccerà di ripudiare Mujgan, ma la figlia l'accuserà di averla trascurata quando aveva deciso di rinchiuderla in collegio per diversi anni.