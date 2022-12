Nella giornata di venerdì 9 dicembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, nello studio del dating show, si è sfiorata una rissa fra Luca e Armando. Maria De Filippi è intervenuta e ha smentito le parole di Incarnato, mentre Mario ha scritto una lettera a Gemma, per scusarsi con lei. Biagio, invece, ha fatto arrivare nel camerino di Paola, una bottiglia e una rosa, ma la dama ha confermato di non essere interessata al cavaliere campano.

Uomini e Donne, registrazione 9 dicembre: Luca e Armando Incarnato hanno una forte discussione

Nella registrazione di Uomini e Donne del 9 dicembre si è sfiorata una rissa. Le anticipazioni delle riprese delle nuove puntate del dating show, trapelate su Instagram, attraverso l'account social di Lorenzo Pugaloni, rivelano che Luca sta frequentando Antonella e le cose, fra i due protagonisti del parterre over, sembrerebbero andare bene. La conoscenza fra il cavaliere e la dama sta andando avanti da un mese e, mentre il single stava rivelando i dettagli, Armando è intervenuto ed è nata una discussione.

Uomini e Donne, riprese 9 dicembre: rissa sfiorata fra Luca e Armando, Maria smentisce Incarnato

Fra Luca e Armando le cose si sono complicate e, in studio, si è sfiorata la rissa fra i due cavalieri del parterre over. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Incarnato ha fatto alcune affermazioni, che Maria De Filippi ha smentito.

Purtroppo, attualmente, le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono dettagli sulle parole pronunciate dal cavaliere partenopeo e a cosa facciano riferimento. In ogni caso, la presentatrice di Uomini e Donne ha ritenuto non valide e prive di fondamento, le esternazioni di Armando. Nel frattempo, Luca ha detto di essere sulla buona strada per innamorarsi di Antonella, mentre Incarnato ha rivelato che la dama è nei suoi pensieri ed è l'unica persona alla quale pensa.

Uomini e Donne, anticipazioni: Biagio fa una sorpresa a Paola

Durante le riprese di Uomini e Donne del 9 dicembre, inoltre, sono state trattate le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che ha ricevuto una lettera di scuse da parte di Mario, ma è stato infamato. A quel punto, Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere se fosse o no il caso di tornare in studio, dopo le vacanze di Natale. Biagio, invece, non ha mollato la presa con Paola. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che il cavaliere partenopeo ha fatto arrivare nel camerino della dama una bottiglia e una rosa, ma la single del parterre over ha confermato di non nutrire interesse per Di Maro. Cristina, invece, ha dichiarato di essere interessata ad Armando, ma Incarnato l'ha accusata di non avere fatto nulla per dimostrargli la voglia di costruire qualcosa con lui.