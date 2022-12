Non poteva esserci regalo di Natale più bello per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne ha annunciato la nascita della primogenita a cui è stato dato il nome di Maria Vittoria. Oggi, mercoledì 21 dicembre oltre ad una nuova creatura sono nati anche un papà ed una mamma, che hanno continuato ad essere social, condividendo con i numerosi follower questa gioia immensa. Da sempre amati per mostrarsi ai loro fan in maniera naturale senza filtri né ostentazioni, Claudia e Lorenzo hanno aggiornato i sostenitori durante tutta la gestazione per cui l'evento della nascita è stato accolto con amore e affetto.

È nata Maria Vittoria

'Benvenuta Maria Vittoria', ha scritto Lorenzo in una Instagram Story in cui il neo-papà mostra i piedini della piccolina. Il fiocco rosa era atteso da molto tempo e ieri sera Claudia aveva informato i fan di trovarsi già al pronto soccorso per indurre il parto visto che ormai la bimba era pronta per nascere. Ed in effetti, la piccolina non si è fatta attendere e stamattina l'ex tronista di Uomini e Donne ha dato il lieto annuncio. Neanche in questa circostanza Riccardi ha perso la sua verve, aggiungendo di aver avuto capogiri ed essere diventato bianco assistendo ad una prima parte del parto.

'La nostra vita', ha poco dopo scritto la neo-mamma ripostando lo stesso scatto del compagno.

Successivamente, Claudia si è mostrata ai follower attraverso una serie di Instagram Story. 'Maria Vittoria è davvero una pagnottella', ha detto l'ex corteggiatrice scusandosi per l'aspetto visto che ancora deve ovviamente riprendersi dallo stress del parto. La Dionigi ha inoltre affermato di stare bene, che tutto è andato nel migliore dei modi e che presto tornerà dai suoi fan per raccontare come si è svolta la nottata in cui la sua prima figlia è venuta al mondo.

La storia di Claudia e Lorenzo

La coppia d'altra parte è seguitissima ed amatissima fin dagli esordi a Uomini e Donne. Era giugno 2022 quando la coppia annunciava attraverso un dolcissimo post la gravidanza, dopo 3 anni dalla 'scelta'. Infatti nel febbraio 2019, nella meravigliosa cornice di un castello fiabesco, Lorenzo e Claudia, che ebbe la meglio sulla 'rivale' Giulia Cavaglià, si sono ufficialmente fidanzati.

Dopo pochissimo i due ragazzi hanno avviato una convivenza affermandosi anche dal punto di vista lavorativo come influencer.

Ciò che più viene amato di Claudia e Lorenzo è il modo in cui hanno instaurato un bel rapporto con i fan, fatto di quotidianità e semplicità. Da oggi la coppia è diventata una famiglia e i sostenitori non vedono l'ora di sapere come saranno Dionigi e Riccardi nelle vesti di genitori.