Nella casa del Grande Fratello Vip 7 anche uno scherzo può finire male. Nella serata di martedì 20 dicembre, Edoardo Tavassi insieme agli altri concorrenti hanno fatto credere a Oriana Marzoli di avere perso tutti i follower sui social. Dal momento che la influencer venezuelana lavora sul web è scoppiata in lacrime ed è corsa in confessionale a chiedere spiegazioni agli autori su cosa stesse accadendo lontano dai riflettori.

Lo scherzo ai danni di Marzoli

Mentre i "vipponi" era a tavola per mangiare, Tavassi ha cominciato a dire ad Oriana di avere perso tutti i follower su Instagram.

Nel dettaglio, il concorrente ha spiegato che per evitare la continua perdita di utenti lo staff della influencer sudamericana aveva preferito chiudere e mettere "privato" il suo account. Inoltre Edoardo ha riferito che al contrario di Oriana, il suo profilo aveva acquistato moltissimi follower.

In principio Marzoli non voleva credere alle parole del coinquilino, ma vedendo la reazione dei neo concorrenti Andrea e Nicole, Oriana ci ha creduto. Di conseguenza la concorrente è corsa in confessionale per chiedere spiegazioni agli autori su cosa stesse accadendo lontano dal Grande Fratello Vip 7.

La reazione della influencer

Dopo essere uscita dal confessionale Oriana è scoppiata a piangere e si è rifugiata nello stanzino.

La concorrente una volta appreso che si trattava di uno scherzo non ha gradito che Antonella Fiodelisi ed Edoardo Donnamaria le abbiano riso in faccia. In magazzino la diretta interessata ha espresso il suo disappunto con Tavassi e Luca Onestini. Oriana ha riferito che non vanno fatti quei tipo di scherzi, in quanto per lei i follower sono importantissimi visto che fare la influencer per lei è un vero e proprio lavoro.

Tavassi si è scusato non sapendo la situazione della coinquilina. A fare eco ci ha pensato Onestini, che ha spiegato alla coinquilina che nessuno credeva che per Oriana i social fossero la sua fonte di guadagno primario. A quel punto Oriana ha chiesto ai suoi compagni d'avventura come uscire dal magazzino senza far credere ai "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Donnamaria e Fiordelisi) di aver pianto per i follower.

Tavassi ha consigliato alla coinquilina venezuelana di raccontare di essere stata rimproverata dagli autori per una scritta fatta su una porta della casa di Cinecittà.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, i telespettatori del Grande Fratello Vip 7 si sono divertiti a commentare lo scherzo di Edoardo Tavassi.

Un utente ha fatto notare lo spirito giocoso di tutti i concorrenti e della stessa Oriana dopo aver capito di essere stata vittima di uno scherzo. Un altro telespettatore invece ha fatto presente che l'unica che ha riso alla reazione di Marzoli è stata Antonella Fiordelisi.