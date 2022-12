Sono interessanti le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate che andranno presto in onda su Rai 3. Gli spoiler rivelano che Viola rifletterà su Eugenio in occasione delle festività natalizie, arrivando finalmente a una decisione sul suo matrimonio.

La situazione non sarà affatto semplice da gestire, anche perché il rapporto con Damiano si sta facendo sempre più stretto, specie dopo che, proprio grazie alla giovane Bruni, si verrà a capo dei malesseri di Manuel e Rosa.

A proposito di questo, ecco che entrerà un nuovo personaggio chiave che sarà determinante per l'evolversi delle trame.

Si tratta di Carlo interpretato da Gabriele Rossi.

Viola e Damiano si metteranno insieme? Anticipazioni Un posto al sole 2023

Il rapporto tra Viola e Damiano non è iniziato nel migliore dei modi, dato che la donna non voleva in alcun modo una guardia del corpo. Le insistenze di Eugenio hanno avuto la meglio, ma con la conseguenza di un allontanamento di Viola.

Con il passare del tempo Viola ha cominciato ad apprezzare la gentilezza e la spensieratezza di Damiano, dal carattere decisamente opposto a quello di Eugenio.

Il loro legame si è fatto ancora più forte in occasione dei malesseri manifestati dal piccolo Manuel, gli stessi che hanno colpito Rosa. Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, si verrà a sapere che le loro pessime condizioni di salute sono causate dalle esalazioni della fabbrica nella quale lavora Rosa.

Damiano sarà grato a Viola e si avvicinerà sempre di più a lei. L'interesse sarà reciproco e ciò non farà altro che aumentare i dubbi sul matrimonio con Eugenio. Nelle puntate del 2023, Viola dovrà fare inevitabilmente una scelta tra Damiano ed Eugenio, che non sembra così scontata.

Arriva Carlo nelle nuove puntate di Un posto al sole

Dopo la scoperta delle condizioni non a norma della fabbrica nella quale lavora Rosa, la polizia inizierà a indagare. In questa occasione i telespettatori di Un posto al sole conosceranno un nuovo personaggio, Carlo Scarpati, che avrà il ruolo di un agente delle Dogane e che avrà il volto di Gabriele Rossi.

Carlo si occuperà del caso dei giocattoli contraffatti e avrà un ruolo molto importante nei nuovi episodi di Upas. Scarpati aiuterà Damiano a denunciare i proprietari della fabbrica dove lavora Rosa, un luogo malsano che ha causato problemi agli occhi sia alla donna che al piccolo Manuel.

Purtroppo, come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, le indagini porteranno a un'amara verità e ci saranno conseguenze per i dipendenti che lavorano al suo interno. Rosa riceverà una brutta notizia e, con tutta probabilità, si tratta della perdita del lavoro, per lei indispensabile.