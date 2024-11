Nunzio è di nuovo tra due donne nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3. Ha promesso amore e vicinanza a Diana, che si sta riprendendo con difficoltà non solo fisiche, ma non ha resistito all'attrazione per Rossella, con la quale ha un rapporto ambiguo da diversi mesi. Come sempre, passa per l'angelo dal cuore d'oro e per il ragazzo che tutte vorrebbero accanto. Tuttavia, analizzando meglio la situazione nel suo complesso, non è affatto così, e il fatto che non riesca a mantenere una relazione esclusiva la dice lunga.

Nunzio in trappola tra Rossella e Diana

Diana avrebbe fatto bene a seguire il suo istinto e a non fidarsi di Nunzio, ma è stato proprio lui a insistere fino allo sfinimento affinché lei gli concedesse una possibilità. Iniziata come una storia leggera, quella tra Nunzio e Diana si è trasformata in una storia d'amore, almeno nell'apparenza.

Diana ha avuto molta difficoltà a fidarsi e a lasciarsi andare, sia per la differenza d'età, sia per i suoi problemi personali che l'hanno sempre portata a restare sulla difensiva con gli uomini. Ci voleva proprio l'angelo Nunzio a farla capitolare, con tutte quelle attenzioni spesso stucchevoli.

Cenette da chef, massaggi, raccomandazioni da buon papà, rassicurazioni continue.

Così è riuscito Nunzio a convincere Diana a restare con lui, fino ad arrivare alla convivenza. Peccato che nei suoi pensieri non ci fosse lei, ma Rossella, ed è bastato poco.

Rossella farà cambiare Nunzio?

La strategia che sembra stare dietro l'apparente comportamento salvifico di Nunzio in Un posto al sole è questa: stare con Diana fino a che non si presenta l'occasione giusta.

E qui arriva Rossella che, dopo essersi confidata con lui riguardo Fusco, lo travolge passando una notte di passione.

Il romanticismo e anche l'illusione di Rossella sono persino teneri. Spera che il giorno seguente Nunzio stia con lei (anche se per orgoglio gli dice che non pretende nulla da lui), ma lo vede baciare Diana ed esce da Caffè Vulcano bianca come un lenzuolo.

Nunzio continua a tenere il piede in due scarpe e lascerà anche questa volta che siano gli altri a levarlo dall'impiccio. Del resto, è una scena già vista, quando tradì Chiara - attenzione, dopo averle promesso di sposarla una volta che avrebbe risolto i suoi problemi - con Alice.

Il finto buonismo di Nunzio non convince, e Rossella rischia di picchiare il naso sulla porta di vetro. Lei per i suoi dubbi sui sentimenti verso Nunzio è arrivata a lasciare Crovi sull'altare. Il massimo che ha fatto Nunzio è promettere a Diana una cena esotica dopo aver passato la notte con un'altra donna (e pure riscaldata visto che era di turno al Vulcano). Sembra improbabile che Rossella riesca a invertire la rotta.