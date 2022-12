Nella puntata di Un posto al sole del 27 dicembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. Le anticipazioni rivelano che Renato sarà preoccupato per Niko e si confiderà con Filippo, mentre Bianca sarà giù di morale e Giulia, per tale motivo, starà vicina alla sua nipotina portandola in un luogo speciale. Nel frattempo Alice continuerà a non mollare la presa con Nunzio e vorrà conquistare uno spazio importante nella sua vita.

Un posto al sole, trama 27/12: Renato è preoccupato per Niko

Renato è molto ansioso quando si tratta dei suoi cari e nella puntata di Un posto al sole del 27 dicembre Renato sarà preoccupatop per Niko.

Al momento non è chiaro come mai l'ex marito di Giulia sia preoccupato per suo figlio. Nei recenti episodi l'avvocato aveva accettato il folle piano di Manlio per vendicarsi di Lello Valsano. Fortunatamente, all'ultimo momento, il papà del piccolo Jimmy si è tirato indietro. Attualmente non è trapelato nessun indizio che possa far capire cosa ci sia che non vada in Niko, se stia ancora soffrendo per Susanna o se abbia altri problemi.

Un posto al sole, episodio 27/12: Renato confida a Filippo la sua preoccupazione per Niko

L'unica cosa certa è che Renato non starà con le mani in mano, ma farà qualcosa. Deciderà di confidare a Filippo le sue preoccupazioni riguardo Niko. Sartori sarà di aiuto per il suo vicino di casa e lo aiuterà a trovare le risposte di cui ha bisogno.

Attualmente non è chiaro cosa farà l'ex marito di Giulia, dopo avere parlato con l'imprenditore.

Un posto al sole, puntata 27/12: Bianca è giù di morale e Giulia la aiuta

Nel frattempo, durante l'episodio di Un posto al sole del 27 dicembre, Bianca sarà giù di morale. Nelle recenti puntate della soap partenopea, la piccola Boschi si è presa una cotta per Antonello e aveva scoperto che il suo compagno di classe era l'organizzatore della pericolosa web challenge.

Giulia noterà lo stato d'animo della sua nipotina e deciderà di stare vicina alla ragazzina, portandola in un posto in cui farà un incontro speciale. Attualment, non è chiaro se la figlia di Franco vedrà Antonello o se incontrerà qualche altra persona. Alice, invece, non mollerà la presa con Nunzio e continuerà a desiderare di avere uno spazio importante nella vita del cuoco del Caffè Vulcano. Al momento non è trapelato nessun indizio che faccia capire se Cammarota rivelerà a Chiara di averla tradita con la nipote di Marina o se continuerà a tenere il piede in due scarpe.