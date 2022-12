Le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 si concentrano su Nunzio e Alice, che stanno vivendo una relazione all'ombra di Chiara. Le anticipazioni delle prossime puntate vedranno un colpo di scena spiazzante che cambierà ogni equilibrio. Quella che sembrava essere una storia leggera e spensierata potrebbe infatti trasformarsi in qualcosa di più. A cambiare le carte in tavola, la festa di Capodanno organizzata da Alice a Palazzo Palladini.

Un posto al sole nuove anticipazioni: Nunzio geloso di Alice

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Alice organizzerà, in occasione del Capodanno, una grande festa a Palazzo Palladini.

Chiara e Nunzio verranno invitati, con grande imbarazzo da parte di Cammarota, che dovrà cercare di non far capire nulla alla fidanzata.

Ma siamo proprio sicuri che Nunzio consideri Alice un piacevole passatempo? A quanto pare, no. Alice sarà una perfetta padrona di casa e, quando ballerà in maniera molto ravvicinata con un ragazzo presente alla festa, Nunzio sarà talmente geloso da chiedere a Chiara di lasciare la festa, trattandola con sufficienza e nervosismo. Un primo segnale che farà insospettire molto la giovane Petrone.

Nunzio sul punto di essere scoperto insieme ad Alice: Un posto al sole anticipazioni

Il giorno seguente, Alice, che ovviamente ha progettato tutto nei minimi dettagli, andrà a casa di Nunzio con l'obiettivo di sedurlo.

Proprio in quel momento, ecco che entra Chiara all'improvviso, rischiando di smascherare la storia segreta del suo fidanzato. Per fortuna, i due troveranno una scusa per giustificare il loro incontro.

Dopo lo spavento, Alice prometterà a Nunzio di non infastidirlo più, dato che quella che doveva essere una storia 'leggera' sta creando solo problemi a entrambi.

Ma ecco che Chiara spiazzerà Nunzio.

Un posto al sole prossime puntate: Chiara vuole lasciare Nunzio?

Arriverà il momento della partenza di Chiara, che non ha ancora concluso il suo percorso. Mentre sta salutando Nunzio, la giovane Petrone sembrerà aver capito tutto, tanto da dirgli che sarebbe meglio per lui vivere una storia spensierata e leggera e non rovinarsi la vita con una fidanzata piena di problemi.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole profumano di addio.

Attenzione anche ad Alice che farà una scelta tragica nei nuovi episodi di Un Posto al sole, facendo preoccupare molto Marina. Di cosa si tratterà? Nunzio, invece, ascolterà i consigli di Chiara oppure continuerà a restarle vicino? Certo è che Cammarota sarà davvero confuso e rifletterà seriamente sui suoi sentimenti, specie dopo essere stato così male nel vedere Alice tra le braccia di un altro ragazzo.