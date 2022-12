Nuova gioia da condividere con i fan per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Dopo essere diventati genitori della piccola Maria Vittoria, che chiamano affettuosamente Mavi, la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne ha annunciato che presto convolerà a nozze. La proposta è arrivata durante la sera della Vigilia di Natale, ma visto che l'ex tronista è stato poco bene per via di un virus gastrointestinale, solo oggi i due giovani hanno postato uno scatto che non lascia spazio a dubbi. A rendere ancora più magica la proposta di matrimonio è stata proprio la piccolina di casa: il neo papà ha cercato la complicità della figlia per rendere felice Claudia.

Proposta di matrimonio con la 'complicità' di Maria Vittoria

Ha atteso che Maria Vittoria venisse al mondo per dichiarare nel più romantico dei modi il suo amore per Claudia: Lorenzo ha fatto la proposta alla compagna che non poteva che accettare. "Ho detto sì", ha scritto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne in una storia su Instagram, che arriva a completare il già esplicito scatto postato su entrambi i profili dell'amata coppia. Nel suddetto scatto compare la piccola principessa di casa, di cui ancora i genitori hanno scelto di non mostrare il viso per privacy, che indossa un body con una scritta creata ad hoc: "Mamma vuoi sposare il mio papà?".

Nella foto è possibile vedere le mani dei neo genitori ed è impossibile non notare l'anello di fidanzamento all'anulare di Claudia.

Insomma, la favola d'amore dei due giovani prosegue senza intoppi, anzi arricchendosi sempre di elementi nuovi e se possibile più romantici. Dionigi da tempo sognava la proposta e non poteva arrivare in modo migliore. D'altra parte, nei giorni scorsi, l'ex corteggiatrice aveva preannunciato che il fidanzato l'aveva stupita con una sorpresa inaspettata.

La felicità di Claudia

La gioia di Claudia è incontenibile. Nel post condiviso, in cui tra i commenti fioccano gli auguri per i futuri sposi, spicca il messaggio di Claudia che ha sottolineato tutto l'amore che prova per il compagno e per la figlia: "Come faccio a dirti di no? Vi amo siete la mia vita". Ospiti di Verissimo qualche tempo fa, Claudia e Lorenzo aveva affermato che il loro unico desiderio era quello di creare una famiglia tutta loro e adesso pare proprio che il sogno stia diventando realtà.

Dopo la scelta di Uomini e Donne avvenuta al Castello, adesso i fan della coppia aspettano solo di vedere quale sarà la location che verrà scelta per le nozze. Certamente Claudia e Lorenzo non mancheranno di tenere i follower informati sui preparativi.