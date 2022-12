La puntata di Un posto al sole andata in onda venerdì 16 dicembre, si è conclusa con un cliffhanger che ha spiazzato gli spettatori. Antonello, visibilmente fuori di sé, ha scavalcato un parapetto che si affacciava su uno strapiombo posto sul mare per lanciarsi nel vuoto, mentre Bianca lo implorava di fermarsi. Ma come terminerà quindi questa vicenda? Antonello si toglierà davvero la vita in questo modo? A seguire verrà analizzata questa storyline in virtù delle prossime anticipazioni.

Antonello è intenzionato a suicidarsi

Nell'episodio di Upas del 16 dicembre Antonello (Gennaro Filippone) è sembrato intenzionato a togliersi la vita gettandosi da un dirupo.

Al momento non esistono anticipazioni che rivelino cosa accadrà di preciso anche se le trame forniscono alcune informazioni utili.

Gli spoiler rivelano che Viola (Ilenia Lazzarin) parlerà alla sua classe di quanto è appena accaduto, mentre Bianca resterà molto scossa dalle parole dell'insegnante. La ragazzina reagirà in malo modo dinanzi al resoconto di quanto accaduto ad Antonello, quanto a quest'ultimo va detto che di lui non viene dato nessun accenno. Ma cosa può significare ciò? Antonello potrebbe davvero essere morto lanciandosi nel vuoto?

Upas: Franco Boschi potrebbe arrivare in tempo per salvare il ragazzino

È davvero difficile pensare che Un posto al sole possa mostrare la morte di un bambino in un modo così atroce.

È pur vero che da poco si è scelto di far morire Susanna, ma si trattava di un personaggio adulto, per trovare invece la morte di un bambino in Upas bisogna risalire al drammatico decesso in mare del figlio di Filippo, ossia Valerio.

Ma da qualche anno a questa parte si è scelto di prendere una via più soft nella narrazione: considerato che la puntata del 16 dicembre si è conclusa con Franco che correva sulla sua moto verso i due ragazzini, è facile ipotizzare che ci sarà un "lieto fine".

Il "supereroe" di Un posto al sole dovrebbe quindi raggiungere in tempo i due bambini e salvare Antonello.

Il fatto che Bianca si infuri dinanzi alle parole di Viola è poco significativo, dal momento che la bambina lo sosterrà contro qualsiasi critica, visto quanto gli è legata.

Un posto al sole: dubbi sul futuro di Antonello

Che cosa ne sarà a questo punto di Antonello? Se, come prevedibile, Antonello ne dovesse uscire illeso, la sua vicenda dovrebbe concludersi qui. Considerata la tenera età del ragazzino potrebbe invece essere indirizzato verso un percorso terapeutico di tipo psicologico. Resta da capire se il ragazzino continuerà ad andare in classe con Bianca o se la famiglia deciderà di allontanarlo da quella scuola. In ogni caso, qualunque sia l'epilogo, tale vicenda finirà per segnare irrimediabilmente la piccola Boschi.