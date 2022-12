Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 26 al 30 dicembre, rivelano delle importanti novità su Rosa e il piccolo Manuel. A quanto pare i malesseri fisici di madre e figlio risulteranno piuttosto seri e saranno collegati ad una trama dai risvolti molto inquietanti. Nel frattempo Damiano si avvicinerà sempre più a Viola.

Nunzio sembrerà intenzionato a restare vicino a Chiara, ma Alice non si farà da parte e farà di tutto per farsi amica Chiara ed entrare nella vita della coppia. Intanto Bianca sarà giù di morale e nonna Giulia troverà un modo per restituirle il sorriso.

In una puntata speciale, in onda il 26 dicembre, Cotugno incontrerà i fantasmi del Natale, come un novello Scrooge.

Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 dicembre: Damiano si avvicina sempre più a Viola

Eugenio (Paolo Romano) passerà la mattinata insieme ad Antonio (Eduardo Scafora) mentre Viola (Ilenia Lazzarin) preparerà la lezione per Manuel (Manuel D’Angelo). Improvvisamente però accadrà qualcosa di inaspettato che farà luce su un evento inquietante.

Le anticipazioni confermano che i malesseri fisici di Rosa (Daniela Ioia) e Manuel sono tutt'altro banali. Questa rivelazione rafforza la teoria che vedrebbe il loro problema legato in qualche modo alla fabbrica in cui lavora la moglie di Damiano (Luigi Miele) .

Nel frattempo Viola confiderà ad Angela di aver percepito una sempre più insistente vicinanza da parte di Damiano

Alice organizza un veglione di Capodanno e invita Chiara

Nunzio (Vladimir Randazzo) sarà felice del ritorno di Chiara (Alessandra Masi) a Napoli e deciderà di lasciarsi alle spalle la sua storia con Alice (Fabiola Balestriere).

Quest'ultima però non sarà dello stesso avviso del ragazzo.

Le anticipazioni rivelano che la nipote di Marina sarà una presenza costante nella vita di Nunzio e Chiara. La ragazza attuerà un subdolo gioco e si farà amica Chiara invitandola alla sua festa di Capodanno. Nel frattempo il giovane Cammarota proverà a contenere la situazione provando a convincere la fidanzata a non accettare l'invito, ma la sua missione sarà tutt'altro che semplice

Un posto al sole omaggia Canto di Natale

Nell'episodio di lunedì 26 dicembre, Un posto al sole omaggerà il racconto classico "A Christmas Carol".

Ad "impersonare" i panni di Scrooge sarà il barone Cotugno (Walter Melchionda). Quest'ultimo riceverà la visita dei fantasmi del Natale passato presente e futuro, che avranno il compito di fargli ritrovare lo spirito natalizio.

Non sarà un buon Natale per Bianca (Sofia Piccirillo), la ragazzina non riuscirà a pensare alle festività e sarà sempre più giù di morale, a causa degli ultimi eventi. A provare a restituire il sorriso alla bambina ci penserà però nonna Giulia (Marina Tagliaferri) che porterà la nipote in un posto segreto per fare un incontro davvero speciale.