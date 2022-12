Beautiful non si ferma nemmeno durante le vacanze natalizie. Le anticipazioni sulle puntate in onda sino al 31 dicembre, rivelano che Katie si renderà conto di come Carter sia realmente innamorato di Quinn. L'avvocato sarà molto provato dopo essere stato mollato da Fuller, tornata tra le braccia di Eric. Intanto Paris e Zende faranno l'amore per la prima volta.

Carter e Katie in vena di confidenze: anticipazioni Beautiful

Beautiful terrà compagnia ai fan anche durante le festività natalizie. Nessuno stop per la Serie TV americana, che continua ad appassionare ogni pomeriggio il pubblico di Canale 5.

Merito delle trame sempre coinvolgenti e ricche di colpi di scena. Ad esempio, nelle puntate in onda dal 26 e sino al 31 dicembre, ci sarà l'inaspettato avvicinamento tra Katie e Carter. I due infatti, si ritroveranno a confidarsi le rispettive pene d'amore. Tutto accadrà in modo decisamente inaspettato pure per i due protagonisti. Katie infatti, sarà andata al loft di Carter per accusarlo di aver rovinato la vita di Eric. Lui dal canto suo, penserà erroneamente, che Katie abbia una vita perfetta. Ma non sarà così. Katie di ritroverà a confessare a Carter i suoi problemi con Bill.

Katie scopre che Carter è innamorato di Quinn

Anche Carter nel corso di questi nuovi episodi di Beautiful, confesserà a Katie le sue pene d'amore.

Katie si renderà conto che l'avvocato è veramente innamorato di Quinn. Carter sarà sconvolto e abbattuto per il fatto che la donna che ama, abbia rifiutato la sua proposta di fuggire insieme a lui e che sia invece tornata da Eric. Dopo queste confidenze, il rapporto tra Katie e Carter di farà sempre più stretto. I due passeranno sempre più tempo insieme.

Successivamente, Katie rivelerà alle sorelle, che Carter nutre forti sentimenti per Quinn. Sia Brooke che Donna rimarranno stupite. Eric intanto, vorrà sincerarsi che tra Quinn e l'avvocato sia realmente finita.

Paris e Zende fanno l'amore per la prima volta: trame al 31 dicembre

In Beautiful, ci sarà anche un altra coppia che incuriosirà parecchio i telespettatori.

Si tratta di quella formata da Paris e Zende. La ragazza, avrà colpito molto pure Thomas, con il quale starà condividendo, seppur temporaneamente, l'appartamento. Hope rimarrà stupita quando scoprirà che Thomas e Paris saranno coinquilini. Intanto Paris dirà a Zende di aver istituito una borsa di studio a suo nome attraverso la Fondazione Forrester a favore del suo orfanotrofio. Il rapporto tra i due ragazzi si farà sempre più stretto, tanto che arriveranno a fare l'amore per la prima volta. Resta da capire il ruolo che avrà Thomas nel prosieguo delle puntate di Beautiful, visto che sembrerà sempre più attratto dalla sua coinquilina.