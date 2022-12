L'appuntamento con Uomini e donne si rinnova dal 12 al 16 dicembre 2022 con le nuove puntate di questa edizione. Terminata la pausa per il ponte dell'Immacolata, la trasmissione di Maria De Filippi sarà regolarmente in onda per un nuovo ciclo di cinque appuntamenti.

I colpi di scena non mancheranno, dato che Ida Platano tornerà in studio insieme al suo fidanzato Alessandro.

Una volta rientrati in trasmissione, i due si ritroveranno a dover fronteggiare anche Riccardo Guarnieri, che a un certo punto lascerà lo studio in lacrime.

Il ritorno di Ida Platano dopo la scelta: anticipazioni Uomini e donne 12-16 dicembre

Le anticipazioni di Uomini e donne della settimana 12-16 dicembre 2022 rivelano che gli spettatori avranno modo di assistere al ritorno in trasmissione di Ida Platano.

La dama siciliana sarà la guest star di questi nuovi appuntamenti insieme al suo attuale fidanzato Alessandro Vicinanza.

I due racconteranno come si sta evolvendo la loro storia d'amore e cosa sia successo in queste settimane che hanno vissuto insieme lontani dai riflettori.

Tuttavia la presenza in studio di Ida Platano non passerà inosservata agli occhi del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Riccardo affronta la sua ex Ida: anticipazioni Uomini e donne

Il cavaliere pugliese avrà modo di affrontare la dama e soprattutto dovrà fare i conti con le confessioni inaspettate che verranno fuori in studio.

Le anticipazioni di Uomini e donne della settimana fino al 16 dicembre rivelano che Ida rivelerà per la prima volta di aver ricevuto dei nuovi messaggi da Riccardo, dopo la registrazione della scelta e il suo conseguente addio al programma con Alessandro Vicinanza.

Insomma, il cavaliere pugliese non si è arreso ed è tornato a farsi sentire, sebbene in un primo momento avesse confermato la sua intenzione di voler chiudere definitivamente ogni rapporto con Ida.

Riccardo se ne va in lacrime, Pinuccia finge un malore: anticipazioni Uomini e donne 12-16 dicembre

Il clima in studio sarà particolarmente caldo e a un certo punto Riccardo scoppierà in lacrime e preferirà andare via, abbandonando così la registrazione del talk show.

Occhi puntati anche su Pinuccia, che in queste nuove puntate di Uomini e donne si renderà protagonista di un episodio di cattivo gusto.

La dama del trono over sarà al centro di un nuovo scontro in studio con Tina Cipollari, quando a un certo punto fingerà di sentirsi male.

Una messa in scena che in studio farà preoccupare in primis Maria De Filippi, la quale interverrà in prima persona per cercare di ristabilire la calma.

Per quanto riguarda le novità del trono classico, si parlerà del percorso di Lavinia Mauro, che in queste nuove puntate sarà protagonista di una nuova esterna con Alessio Campoli.

Da metà dicembre previsto un nuovo stop per Uomini e donne in daytime

Si riapre così la programmazione di Uomini e donne dopo la pausa del ponte dell'Immacolata, che tuttavia ha scatenato accese polemiche tra i fan del talk show.

In tanti hanno puntato il dito contro la scelta del programma di andare in pausa anche nella giornata di venerdì 9 dicembre.

Dato che le puntate sono registrate con larghissimo anticipo rispetto alla messa in onda televisiva, i fan del programma non si spiegano il perché di questo stop forzato per il talk show di Maria De Filippi.

Da lunedì 12, però, riprenderà la consueta programmazione quotidiana fino al prossimo stop natalizio, quando la trasmissione si fermerà per qualche settimana.