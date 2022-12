L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda nella settimana che va dal 12 al 16 dicembre 2022 con nuove puntate inedite.

Le anticipazioni del talk show dei sentimenti rivelano che, dopo la pausa dell'8 e 9 dicembre, si riprenderà dal proseguimento della registrazione mandata in onda mercoledì 7 dicembre, la quale prevede il rientro in studio di Ida Platano.

Ida incastrerà Riccardo, svelando degli aspetti inediti su quanto è accaduto dopo la registrazione della scelta finale.

Ida Platano ritorna con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 12-16 dicembre

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il talk show dei sentimenti tornerà in onda dal 12 al 16 dicembre 2022, con quella che potrebbe essere l'ultima settimana di programmazione su Canale 5 prima della pausa natalizia.

Anche quest'anno la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi osserverà un turno di stop in daytime in occasione del periodo natalizio, salvo poi ritornare in onda da gennaio 2023 con le nuove puntate.

Cosa succederà nel corso degli appuntamenti in programma fino al 16 dicembre? Al centro dell'attenzione ci sarà in primis il ritorno di Ida Platano, la quale rimetterà piede in trasmissione insieme al fidanzato Alessandro Vicinanza.

Riccardo smascherato da Ida Platano: anticipazioni Uomini e donne al 16 dicembre

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il ritorno di Ida avrà anche il sapore della "vendetta" nei confronti di Riccardo Guarnieri, dato che la dama siciliana non si farà problemi a incastrarlo.

Il motivo? Riccardo, dopo la scelta di Ida, le ha mandato dei messaggi e ha provato così a risentirla, anche se in studio non ha mai proferito parola su questi messaggi.

Ecco perché la clamorosa verità di Ida su Riccardo scatenerà accese polemiche in studio, e Gianni Sperti sarà particolarmente duro e critico nei confronti del cavaliere.

Alla fine Riccardo uscirà dalla trasmissione in lacrime e abbandonerà lo studio dopo questo ennesimo confronto-scontro con Ida.

Le anticipazioni di Uomini e donne delle puntate dal 12 al 16 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per lo "scherzetto" che verrà messo a punto da Pinuccia.

Pinuccia inscena un malore: anticipazioni Uomini e donne 12-16 dicembre

La dama del trono over sarà protagonista di un ennesimo scontro al vetriolo con Tina Cipollari e anche questa volta le due dame si ritroveranno ai ferri corti.

A spiazzare sarà la reazione della dama di Vigevano: dopo lo scontro con l'opinionista del talk show, Pinuccia inscenerà un malore.

Pinuccia farà credere ai presenti di essere svenuta, tanto da far preoccupare anche la padrona di casa del talk show che interverrà in prima persona.

Nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne fino al 16 dicembre 2022 si tornerà a parlare anche del percorso di Lavinia.

Lavinia in esterna con Alessio Campoli: anticipazioni Uomini e donne

La tronista sarà protagonista di una nuova esterna insieme ad Alessio Campoli: è stata lei a decidere di trascorrere del tempo con il pretendente, avendo a disposizione la possibilità di fare una sola uscita.

Alessio Campoli ha scelto di portarla in un luogo simbolo della sua infanzia: i due hanno trascorso così del tempo insieme e si sono lasciati andare anche a delle effusioni romantiche.

Con l'altro pretendente, Alessio Corvino, c'è stato un incontro in camerino: la tronista ha provato a provocarlo e stuzzicarlo per provare ad avere un suo bacio, ma la reazione del ragazzo non è stata delle migliori e non si è lasciato "corrompere", e per questa volta ha preferito non lasciarsi andare più del dovuto.