L'appuntamento con Uomini e donne è confermato mercoledì 14 dicembre 2022, con una nuova puntata in onda su Canale 5 alle 14:45 circa.

Le anticipazioni del talk show pomeridiano di Maria De Filippi rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Riccardo Guarnieri, il quale finirà al centro delle polemiche per una scelta importante dal punto di vista sentimentale.

Spazio poi alle vicende di Armando Incarnato che, ancora una volta, si ritroverà a voltare pagina in studio e inizierà la frequentazione con nuove dame.

Riccardo Guarnieri lascia Gloria: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di questo nuovo appuntamento con Uomini e donne del 14 dicembre, rivelano che Riccardo sarà al centro della scena per la sua decisione finale sulla dama Gloria.

I due hanno provato a conoscersi meglio nel corso delle ultime settimane e sono stati protagonisti anche di una serie di incontri avvenuti fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Tuttavia, Riccardo spiazzerà tutti nel momento in cui svelerà che con Gloria non è scattato quel "feeling speciale" che sperava di vedere nascere con lei.

Insomma, Riccardo deciderà di lasciare Gloria e nel corso di questo nuovo appuntamento, annuncerà la fine della sua frequentazione con la dama.

Tina e Gianni sbottano contro Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 14 dicembre

Le reazioni in studio, però, non mancheranno: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la reazione di Tina e Gianni non sarà affatto positiva nei confronti del cavaliere pugliese.

I due opinionisti del talk show pomeridiano di Maria De Filippi ammetteranno di non gradire affatto il modo di fare di Riccardo con le dame del parterre del trono over, quasi come se stesse ancora brancolando nel buio dopo l'addio di Ida Platano.

La sua ex, infatti, ha scelto ormai di dare una svolta importante alla sua vita sentimentale e lo ha fatto uscendo di scena dal cast del trono over assieme ad Alessandro.

Riccardo, invece, sembrerebbe non ancora pronto per un cambiamento decisivo e i suoi modi di fare con Gloria e le altre dame del cast manderanno in tilt Tina e Gianni.

Armando volta pagina: anticipazioni Uomini e donne del 14 dicembre

In attesa di scoprire quali saranno i risvolti di questo intricato percorso sentimentale che riguarda Riccardo Guarnieri, le anticipazioni di U&D del 14 dicembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Armando Incarnato.

Per il cavaliere napoletano, dopo l'addio con la dama Cristina, giungerà il momento di voltare pagina e accogliere in studio nuove pretendenti.

In trasmissione, infatti, Maria De Filippi annuncerà l'arrivo di ben tre nuove dame intenzionate a conoscere Armando. Il cavaliere ascolterà le loro presentazioni, dopodiché deciderà di tenerne soltanto due.

Riuscirà a trovare la persona giusta, tale da spingerlo ad abbandonare il cast del trono over e viversi la sua storia d'amore lontano dai riflettori?

Nuovo amore in arrivo per Armando a Uomini e donne?

Recentemente il cavaliere ha ammesso di volersi innamorare e non si è fatto problemi a dire che nel momento in cui troverà la persona giusta, uscirà di scena tranquillamente dalla trasmissione, proprio come ha fatto la sua amica Ida Platano.

In attesa di scoprirlo, si avvicina il periodo della pausa natalizia per il talk show pomeridiano di Maria De Filippi: dal 22 dicembre in poi, l'appuntamento con Uomini e donne verrà sospeso per qualche settimana e riprenderà nuovamente da gennaio in poi sempre nel pomeriggio di Canale 5.