L'edizione 2022/2023 di Uomini e donne è in vacanza, quindi i fan possono fare qualche bilancio dei primi mesi di programmazione. Per quanto riguarda il Trono Over, ci sono stati un bel po' di colpi di scena inaspettati: Pinuccia è stata mandata via dagli addetti ai lavori, Ida si è fidanzata con Alessandro e con lui ha lasciato definitivamente il cast. Al rientro dalla pausa natalizia, il dating-show ripartirà da Gemma, Riccardo e dall'addio al trono di Federico Dainese.

Aggiornamenti sull'ultima stagione di Uomini e Donne

La regolare programmazione di Uomini e Donne ricomincerà il 9 gennaio, quindi in queste due settimane circa i telespettatori possono solo ripensare a cosa è accaduto nell'anno che sta per concludersi.

Come sempre, sono stati soprattutto i protagonisti del Trono Over a regalare emozioni e colpi di scena: tira e molla, nuovi amori e inaspettati addii sono solo alcuni degli spunti di discussione che dame e cavalieri hanno offerto al pubblico nel 2022.

Uno dei momenti più chiacchierati degli ultimi mesi, è sicuramente quello della "cacciata" di Pinuccia. La 80enne è stata allontanata dal parterre dopo una serie di comportamenti un po' sopra le righe che hanno indispettito sia la redazione che la padrona di casa.

Nell'ultima apparizione che ha fatto in tv, la signora di Vigevano si è sentita dire da Maria De Filippi che era meglio non tornare per il bene di tutti: "Questo programma non fa al caso tuo".

La goccia che ha fatto traboccare un vaso probabilmente già colmo, è lo svenimento che Pinuccia ha finto di avere durante una lite con Tina (questa scena è stata tagliata in fase di montaggio, quindi su Canale 5 non è mai andata in onda).

La felicità della 'regina' di Uomini e Donne

Da un paio di mesi a questa parte, Uomini e Donne deve fare a meno anche di Ida Platano: la bresciana si è fidanzata all'inizio di novembre e da allora non partecipa più alle registrazioni del Trono Over.

Il 2022 della dama è stato un'altalena di emozioni: accantonate le brevi frequentazioni con Marcello Messina e Diego Tavani, la parrucchiera ha incontrato Alessandro Vicinanza, col quale ha vissuto un lungo tira e molla fino al ritorno in studio di Riccardo Guarnieri.

Dopo aver cercato per tanto tempo di riconquistare lo storico ex fidanzata, durante la pausa estiva la "regina" del dating-show ha voltato pagina e ha deciso di dare un'altra possibilità all'imprenditore napoletano che l'ha sempre corteggiata.

Lo scorso 4/11 i due si sono fidanzati ufficialmente e insieme hanno lasciato la trasmissione (sono tornati solo una volta come ospiti per raccontare come procede la relazione).

Ida si espone molto sui social con romantiche dediche ad Alessandro, al quale ha anche fatto conoscere il figlio Samuele.

Il 'flop' del Trono Classico di Uomini e Donne

Anche il Trono Classico 2022/2023 di Uomini e Donne ha subito un paio di "defezioni" negli ultimi mesi.

Dei quattro ragazzi che sono stati presentati a metà settembre, due hanno interrotto l'avventura senza fare la scelta.

Federica Aversano e Federico Dainese sono i due tronisti che si sono ritirati senza portare a termine il percorso: il ligure ha abbandonato nel corso della registrazione del 21 dicembre, mentre la napoletana poco più di un mese fa.

Il cast giovane del programma di Maria De Filippi, dunque, attualmente ha due soli protagonisti: Federico Nicotera e Lavinia Mauro dovrebbero scegliere al rientro dalle vacanze, anche perché i fan si aspettano al più presto la presentazione di qualche new entry (si parla di una studentessa sconosciuta al pubblico) che possa animare la seconda parte della stagione.