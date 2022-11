Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena nel corso delle prossime puntate che arriveranno tra fine novembre e dicembre in tv.

Grande attesa in primis sul ritorno in studio della coppia composta da Ida e Alessandro: i due rimetteranno piede in trasmissione a distanza di un po' di settimane dalla registrazione della fatidica scelta finale che li ha portati ad abbandonare insieme il parterre del trono over.

Spazio anche alle vicende di Pinuccia che, nel corso dei prossimi appuntamenti, si renderà protagonista di un episodio che porterà Maria De Filippi ad intervenire.

Ida Platano ritorna in studio: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime nuove puntate di Uomini e donne rivelano che per Ida e Alessandro arriverà il momento di tornare in studio per un confronto, a distanza di un po' di tempo dalla fatidica scelta che li ha portati ad uscire di scena insieme dal cast.

I due racconteranno agli spettatori come sta proseguendo la loro favola d'amore insieme fuori dallo studio tv e riveleranno che tutto sta andando nel migliore dei modi.

Non mancheranno i retroscena su quanto è accaduto nei giorni successivi alla fatidica scelta e, così, verrà fuori che Riccardo Guarnieri era tornato a farsi sentire.

L'ex fidanzato di Ida Platano aveva inviato un messaggio alla sua ex fidanzata, tanto da scatenare il primo momento di tensione tra i due fidanzati.

Riccardo attacca Ida e Alessandro: nuove anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, nel momento in cui Riccardo prenderà la parola in studio, ci sarà l'ennesimo battibecco con la sua ex fidanzata e Alessandro.

Il cavaliere pugliese, infatti, accuserà Ida e Alessandro di essersi comportati male nei suoi confronti.

Insomma, sembrerebbe che, nonostante la scelta finale di Ida, Riccardo abbia ancora il "dente avvelenato" nei confronti della sua ex fidanzata per come sono andate le cose tra di loro.

Pinuccia inscena uno svenimento: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche sulle vicende di Pinuccia che, nel corso delle prossime nuove puntate di Uomini e donne, sarà protagonista di un nuovo momento di scontro in studio con la sua "nemica" Tina Cipollari.

Il clima in studio, tra le due protagoniste del talk show, diventerà particolarmente escandescente e ad un certo punto Pinuccia metterà in scena uno svenimento.

La dama del trono over, infatti, fingerà di perdere i sensi nel corso della trasmissione tanto da rendere necessario l'intervento di Maria De Filippi.

Alla fine, però, si scoprirà che si tratta solo di una "burla" messa in piedi da Pinuccia.