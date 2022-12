Federico Nicotera si prepara alla fatidica registrazione della scelta finale a Uomini e donne, Il giovane tronista è tra i volti del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che, fino a questo momento, sembra avere le idee maggiormente chiare sul da farsi.

Nel corso delle ultime settimane, Federico ha deciso di concentrare le proprie attenzioni su Carola e Alice, le due pretendenti giunte al rush finale.

A tal proposito, non si esclude che la fatidica registrazione di Federico possa essere trasmessa prima della pausa natalizia del talk show.

Federico Nicotera pronto per la scelta finale a Uomini e donne tra Alice e Carola

Nel dettaglio, Federico Nicotera da settimane ha scelto di portare avanti il suo percorso con due pretendenti: trattasi di Alice e Carola.

Due ragazze molto differenti l'una dall'altra, le quali però hanno saputo far breccia nel cuore del giovane tronista, tanto da portarlo a evitare nuovi incontri con altre ragazze.

Il percorso di Federico con Carola e Alice è stato particolarmente turbolento ma, nel corso delle ultime puntate, ha iniziato a lasciarsi andare sempre più.

Le anticipazioni su quello che succederà nel corso delle prossime puntate di questa stagione, rivelano che Federico sarà protagonista di una esterna particolarmente romantica con Alice, durante la quale i due si concederanno una serata insieme al concerto di Alessandra Amoroso.

Il 9 dicembre la registrazione della scelta finale di Federico a Uomini e donne?

Un'esterna speciale, la quale potrebbe essere significativa ai fini della scelta finale: non si esclude, infatti, che Federico possa aver trascorso delle giornate speciali con le due pretendenti e questa uscita con Alice, al concerto di Alessandra Amoroso, potrebbe esserne la prova.

E così, in vista della prossima registrazione di Uomini e donne prevista venerdì 9 dicembre 2022, per Federico potrebbe giungere il momento di congedarsi definitivamente dalla trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Il tronista, infatti, potrebbe annunciare di essere pronto a compiere la fatidica scelta tra Carola e Alice e, in tal modo, salutare il pubblico per viversi la sua storia d'amore e il Natale assieme alla nuova fiamma.

La eventuale scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne potrebbe trasmessa entro il 23/12

Nel caso in cui la scelta di Federico Nicotera dovesse concretizzarsi per davvero nel corso della registrazione del 9 dicembre, non si esclude che la messa in onda possa essere prevista prima della pausa natalizia.

La fatidica registrazione, infatti, potrebbe andare in onda entro il 23 dicembre 2022, giorno in cui potrebbe essere trasmessa l'ultima puntata del talk show pomeridiano di Maria De Filippi prima della consueta pausa natalizia.

Anche quest'anno, infatti, Uomini e donne si fermerà per circa due settimane in daytime: lo stop andrà avanti fino al 9 gennaio 2023, quando poi riprenderà la consueta programmazione su Canale 5 nella fascia del pomeriggio.

Un appuntamento che, anche quest'anno, non conosce rivali nella fascia del pomeriggio.

L'appuntamento con Uomini e donne leader indiscusso degli ascolti pomeridiani

Gli ascolti tv del talk show pomeridiano di Maria De Filippi viaggiano ormai su una media che supera la soglia di 2,8 milioni di spettatori con picchi superiori anche al 27% di share.

Tra le puntate più viste di questa stagione, spicca quella in cui c'è stata la fatidica scelta finale di Ida Platano che, dopo diversi anni di permanenza in trasmissione protagonista di un lungo tira e molla con Riccardo, ha scelto di abbandonare il programma con Alessandro Vicinanza.

Tale puntata è stata seguita da una media di quasi tre milioni di spettatori e ha permesso al programma Mediaset di avvicinarsi al 30% di share in daytime, battendo la concorrenza.

Il ritorno di Ida Platano in studio a Uomini e donne dopo la scelta finale con Alessandro

A proposito di Ida Platano, nonostante il suo addio alla trasmissione assieme ad Alessandro, ben presto tornerà di nuovo in studio per raccontare al pubblico come sta procedendo la sua relazione con il cavaliere napoletano.

Un ritorno particolarmente atteso dal pubblico del talk show, dato che ci sarà spazio anche per un nuovo confronto che la vedrà protagonista assieme al suo ex Riccardo Guarnieri.

Insomma, le nuove puntate del talk show, previste dal 12 dicembre in poi si preannunciano dense di colpi di scena sia per il ritorno di Ida sia perché potrebbe esserci la fatidica scelta finale di Federico Nicotera.

Nuovi impegni per Maria De Filippi divisa tra daytime e prime time

Intanto Maria De Filippi, in vista delle prossime settimane, si dedicherà non solo alle consuete riprese di Uomini e donne e alla preparazione dei nuovi speciali di Amici 22, ma anche alle registrazioni di un'altra trasmissione che sta per tornare in onda su Canale 5. Trattasi di C'è posta per te, il collaudato people show del sabato sera che tornerà in onda dal 7 gennaio in poi in prime time. Anche quest'anno saranno tanti gli ospiti che arriveranno in studio e, in attesa di scoprire se ci sarà anche qualche volto noto al pubblico di U&D e Amici, è confermata la presenza del divo turco Can Yaman, che sarà tra gli attesissimi ospiti di questa edizione.