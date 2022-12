Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda nel periodo natalizio, sono previste alcune novità. Per quanto manchi ancora l'annuncio ufficiale, è praticamente certo il ritorno di Valentina Pace, che riprenderà il ruolo di Elena Giordano. Quest'ultima potrebbe apparire già a Natale, e si troverà a fare i conti con la relazione tra Nunzio e Alice.

C'è grande attesa per la questione Teresa. A distanza di quattro mesi dalla scomparsa di Carmen Scivittaro, gli sceneggiatori hanno avuto il tempo di dare un epilogo alla vicenda, ma quale sarà la loro scelta?

A breve dovrebbe Gabriele Rossi entrerà nel cast della soap, e sarà coinvolto in una storyline insieme a Clara e Alberto.

Un posto al sole, trame di Natale: il ritorno di Elena Giordano

Valentina Pace aveva affermato di essere sicura di un suo ritorno in Un posto al sole, anche se non era a conoscenza delle date precise. Proprio in questi giorni l'attrice è stata avvistata a Napoli per una cena insieme ai suoi colleghi della soap, a riprova del suo ritorno. A quanto pare quest'ultima avrebbe già iniziato a girare e un suo primo rientro sarebbe previsto per le puntate di Natale. Ma cosa ritroverà Elena a Napoli?

La donna avrà il suo bel da fare con la madre Marina (Nina Soldano), intenta a preparare le nozze, e sua figlia Alice (Fabiola Balestriere), che si è presa una sbandata per Nunzio (Vladimir Randazzo).

Resta da capire se Elena sarà presente per un lungo periodo o se si limiterà a essere una comparsa.

Il primo Natale senza Teresa?

A distanza di quattro mesi dalla morte di Carmen Scivittaro, i tempi sono maturi per dare un epilogo a questa vicenda. Le trame che stanno andando in onda in questo periodo sono state scritte dopo la scomparsa dell'attrice, quindi c'è grande attesa per la decisione che prenderanno gli sceneggiatori.

A breve Silvia si recherà a Indica, lasciando tre strade possibili: recasting per Teresa, far morire il personaggio come la sua controparte nella vita reale o ignorare la questione e lasciarla perennemente a Indica. La sensazione è che si possa sfruttare l'atmosfera natalizia per rivelare il destino del personaggio. Se si scegliesse di farlo morire, ci sarebbe da piangere nel vedere Silvia, Michele, Otello e Rossella affrontare il loro primo Natale senza Teresina, ma tale questione potrebbe anche essere rimandata.

Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.

Nel cast entra Gabriele Rossi

Gabriele Rossi entrerà a breve nel cast di Un posto al sole. L'attore avrà un ruolo importante che lo porterà a interagire con Clara e Alberto. La sensazione è che la sua comparsa sia legata all'incidente accaduto da poco al piccolo Federico, ma al momento non ci sono ancora certezze sulla trama che lo vedrà protagonista.