Le anticipazioni di Un posto al sole riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nella puntata che andrà in onda il 13 dicembre alle 20:50, Lia Longhi (Giuliana Vigogna) sarà assai turbata dopo aver scoperto che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) si è impossessato del tesoro della sua famiglia. Longhi non andrà molto d'accordo neanche con il suo fidanzato Diego, con il quale avrà delle continue discussioni. Rosa, invece, farà di tutto pur di allontanare Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) dalla sua vita e quella del marito, ma non sarà tanto facile, anzi Damiano si avvicinerà ancora di più alla donna.

Un posto al sole, puntata del 13 dicembre: Diego e Lia ai ferri corti

Nella puntata di Un posto al sole, trasmessa martedì 13 dicembre, Lia sarà ormai sicura del fatto che sia stato Alberto Palladini a trovare il tesoro della sua famiglia nel seminterrato: dopo la scoperta, la giovane Longhi vivrà dei momenti molto complicati sul posto di lavoro, tanto che rischierà di perderlo e non si troverà bene neanche con il suo fidanzato Diego (Francesco Vitiello). Giordano, infatti, si renderà conto dello strano comportamento della sua amata, ma non saprà come agire. I momenti di tensione tra i due saranno all'ordine del giorno, sarà così che la serenità tra Diego e Lia verrà completamente rovinata.

Ornella e Raffaele preoccupati per Antonio

Diego sarà molto affranto per la situazione venutasi a creare con Lia e sprofonderà in una brutta crisi. Nel frattempo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) non saranno per niente soddisfatti del lavoro svolto dalla loro governante, così la sgrideranno.

Raffaele e Ornella, invece, si confronteranno, riguardo la separazione tra Viola ed Eugenio e delle conseguenze che il contesto potrebbe portare quanto prima. La coppia, infatti, sarà assai preoccupata per il piccolo Antonio, il quale vivrà dei momenti di grande sconforto emotivo. Rosa (Daniela Loia), intanto, continuerà a non accettare la presenza di Viola Bruni, nella vita di suo marito e di suo figlio.

Damiano riconoscente verso Viola

Damiano (Luigi Miele) si mostrerà molto riconoscente verso Viola, per averlo informato subito sui problemi di suo figlio: l'agente di scorta, infatti, appurerà la novità e si recherà immediatamente da Bruni, per ringraziarla dell'impegno manifestato nei confronti del giovane e le confesserà che senza il suo aiuto, non sarebbe mai venuto a conoscenza di nulla. Nel frattempo Bianca sarà sempre più vicina alla verità riguardo la "challenge", mentre Lia sarà desiderosa di riprendersi i suoi gioielli, ma deciderà di agire al momento opportuno.