Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, interpretata fra gli altri da Amparo Pinero (Carmen), Laura Ledesma (Julia), Sebastian Haro (Francisco), Silvia Acosta (Patricia), Chema Adeva (Mario) e Mario Garcia (Samuel). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 12 al 16 dicembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla consegna dei mobili per la ditta Tamar Muebles, sul litigio fra Julia ed Elena, sull'indagine da Patricia e sulla scoperta fatta da Alicia in libreria.

Julia cerca di risolvere i suoi problemi economici

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Julia sarà costretta a gestire una serie di problemi sia in campo lavorativo che in quello famigliare. La giovane, infatti, dovrà affrontare i problemi con la madre, le discussioni con Elena e i mancati pagamenti con i fornitori. All'ebanisteria, Julia sarà impegnata a gestire un ritardo nella consegna dell'ordine della Tamar Muebles a causa dell'indisponibilità della ditta di trasporti. Per risolvere il problema, la giovane chiederà aiuto ad un amico di Sergio, chiedendo però ai suoi dipendenti di evadere l'ordine dei mobili nei tempi prestabiliti. Maria troverà finalmente il coraggio di recarsi ad una delle riunioni organizzate dall'associazione dei trans.

Lì, la donna troverà il coraggio di raccontare la sua storia. Julia lo verrà a sapere e coprirà la sua assenza di fronte agli altri dipendenti.

Cloe mette Tirso nei guai

Tirso ed Erik cercheranno di recuperare i clienti dell'hotel, approfittando del giorno della festa della Tapa. Le cose andranno bene fino a quando non si presenterà sul posto Cloe che rovinerà tutto con la sua rabbia.

Più tardi, Julia ed Elena avranno un'accesa discussione a causa della perdita dell'ordine dei mobili. Nel diverbio, le due donne si accuseranno a vicenda per il fallimento della transizione. La perdita dell'ordine farà traballare la situazione economica della bottega. Per questo motivo, Julia sarà costretta a trovare una soluzione per fronteggiare le perdite e cercare di recuperare il rapporto con Elena.

Tale scelta alla fine si rivelerà molto difficile da prendere. Ci sarà un momento di tensione fra Tirso e Sergio che li porterà a litigare nel bar dell'hotel.

In Guinea, la cattivissima Alicia rivelerà ad Angel che Ines non è malata ma è in menopausa. La guardia coloniale otterrà un mandato per perquisire la fabbrica di Francisco. Patricia lo verrà a sapere e mediterà di interrogare il tenente Serralvo, l'ufficiale incaricato della perquisizione, per scoprire chi ha fatto la segnalazione. Alicia scoprirà che i soldi e i documenti rubati dalla casa di Ventura si trovano nella libreria.