Fiorello svela in diretta Instagram il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi e, nel giro di pochissimi minuti, la conduttrice si è ritrovata a fare i conti con centinaia di messaggi che le sono stati inviati su WhatsApp.

Questa mattina, in attesa di tornare in onda su Rai 2 con "Viva Rai 2", Fiorello ha intrattenuto i suoi tantissimi fan social con una diretta Instagram che non è passata affatto inosservata.

Lo showman siciliano ha scelto di telefonare in diretta Alessia Marcuzzi per farle il suo "in bocca al lupo" in vista del debutto di questa sera con "Boomerissima", ma ha commesso una gaffe, rendendo pubblico il numero della conduttrice.

L'atteso ritorno di Alessia Marcuzzi in prime time con "Boomerissima"

Nel dettaglio, Alessia Marcuzzi dopo un lungo periodo di stop si prepara a tornare in onda su Rai 1 con "Boomerissima", il nuovo varietà del martedì sera di Rai 2 che sarà incentrato sulla sfida generazionale tra "millennials" e "boomer".

Una vera e propria gara che promette anche scintille nel corso della prima puntata, così come ha svelato la stessa conduttrice durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo show.

Marcuzzi, infatti, ha anticipato che ci saranno dei momenti di scontro tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini, tra gli ospiti previsti in questa prima puntata dello show.

Confermata la presenza di Luciana Littizzetto come guest-star della prima puntata di "Boomerissima" e quella di Max Pezzali.

Fiorello svela in diretta il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi

In attesa del debutto in prime time su Rai 2 e quindi del ritorno di Alessia Marcuzzi, questa mattina Fiorello ha voluto fare il suo "in bocca al lupo" alla collega ed ha scelto di chiamarla durante la diretta che stava facendo su Instagram.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che durante la diretta hanno inquadrato chiaramente il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi.

Immediata la reazione dei fan che, dopo aver scoperto il numero privato della conduttrice, si sono subito cimentati a tempestarla e inondarla di sms.

A testimoniarlo è stata la stessa Marcuzzi che, dal suo profilo Instagram, ha pubblicato un po' di screenshot dei messaggi che ha ricevuto in mattinata, dopo che il suo numero era stato svelato in diretta social da Fiorello.

Boom di sms dai fan di Alessia Marcuzzi

"Ciao Alessia, scusami tanto se ti disturbo, hanno mostrato il tuo numero in trasmissione da Fiorello, non voglio disturbarti ma approfittare per dirti che ti seguo e ti ammiro da quando ero ragazzino e facevi Colpo di Fulmine", è uno dei messaggi recapitati ad Alessia questa mattina.

"Ale sei stupenda, un abbraccio. Adesso però cambia numero sennò sarai tartassata di messaggi", le ha scritto ancora un altro ammiratore inviandole un sms su Whatsapp.