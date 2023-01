Cosa succederà nella nuova puntata di Amici 2023 in programma domenica 22 gennaio su Canale 5?

Le anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, registrazione effettuata oggi 19 gennaio, rivelano che non sono arrivati nuovi provvedimenti in merito al caso "Capodanno-gate" in riferimento al quale sei alunni avrebbero portato avanti un uso improprio di noce moscata con l'intento di 'sballarsi'.

Anticipazioni Amici 2023 del 22 gennaio: nessun nuovo eliminato dal cast

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 2023 in onda domenica pomeriggio dalle 14:00 in poi su Canale 5 rivelano che questa settimana non c'è stata nessuna nuova eliminazione dal cast di questa ventiduesima edizione.

I telespettatori temevano nuovi possibili provvedimenti dopo il caso del Capodanno-gate, ma così non è stato: nessuno degli allievi che sta portando avanti il proprio percorso nella scuola, ha dovuto abbandonare il cast del talent show.

Nel corso della registrazione di questa settimana, però, non sono mancate le sfide dirette e una di queste è quella che ha visto protagonisti Samu e Paki.

Isobel ammessa al serale: anticipazioni Amici 2023 del 22 gennaio

Ad avere la meglio è stato Samu anche se Paki ha conquistato comunque l'accesso nella scuola.

Durante la puntata di Amici 2023 in onda domenica 22 gennaio c'è stato anche un secondo concorrente che ha conquistato l'accesso al serale. Trattasi della ballerina Isobel, ammessa alla fase serale dello show di Canale 5 in onda da marzo in poi.

In attesa di vedere in onda questa nuova puntata di Amici 2023 su Canale 5, la scorsa settimana il talent show di Maria De Filippi ha fatto record di ascolti in tv.

Giudice della gara canto di questa settimana, il conduttore Gerry Scotti.

L'appuntamento con Amici 2023 domina gli ascolti della domenica pomeriggio in televisione

La puntata del "Capodanno-gate" è stata seguita da una media di quasi 3,3 milioni di spettatori in daytime, riuscendo a sfiorare il muro del 24% di share.

Dati che hanno permesso alla conduttrice di avere la meglio nella gara ascolti della domenica pomeriggio, battendo a mani basse la concorrenza rappresentata da Domenica In.

Il talk show condotto da Mara Venier, infatti, ha dovuto accontentarsi di una media di due milioni e mezzo di spettatori, perdendo così la sfida auditel contro il talent show della De Filippi, che ha registrato quasi cinque punti percentuali in più rispetto al programma di Rai 1.

Ottimi ascolti anche per le puntate del daytime feriale di questa settimana, seguito da una platea di quasi due milioni di spettatori al giorno su Canale 5.