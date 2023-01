Le anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 2023 in programma domenica 22 gennaio su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Non mancheranno le sfide e le nuove gare di questa settimana, così come ci sarà spazio per un nuovo accesso al serale di questa ventiduesima edizione, in onda da marzo in poi su Canale 5.

Tra gli assenti di questa settimana, spicca il nome di Gianmarco che non ha preso parte alla registrazione del talent show.

Gianmarco assente in studio: anticipazioni Amici 2023 del 22/1

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 2023 in programma domenica 22 gennaio rivelano che Gianmarco è risultato assente in studio.

Il giovane ballerino non ha preso parte alla registrazione di questa settimana e, in studio, non sono stati svelati i motivi della sua assenza.

In tanti, inoltre, si aspettavano che venisse fatta chiarezza sui fatti del "Capodanno-gate", dopo che in settimana sono venute fuori diverse indiscrezioni e retroscena su quanto sarebbe accaduto all'interno della casetta.

Cala il silenzio sul Capodanno-gate: anticipazioni Amici 2023 del 22 gennaio

Maria De Filippi aveva scelto di censurare le immagini di quella notte e aveva preferito non fornire ai telespettatori ulteriori dettagli sull'accaduto.

Le anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 2023 di questa domenica pomeriggio rivelano che non si è tornati a parlare dei "fatti gravi" avvenuti nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, a conferma del fatto che la conduttrice talent show di Canale 5 non abbia intenzione di raccontare al pubblico la verità su quanto è successo a Capodanno.

Isobel ammessa al serale: anticipazioni Amici 2023 del 22 gennaio

Inoltre, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di questa nuova puntata di Amici 2023 in programma domenica 22 gennaio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un nuovo accesso al serale.

Ad avere la meglio sarà la ballerina Isobel, la quale conquisterà la maglia d'oro per la partecipazione allo show di prime time, per volere della prof Alessandra Celentano.

Per quanto riguarda la gara canto di questa settimana, giudicata in studio da Gerry Scotti, ad avere la meglio è stato Aaron, che ha conquistato il primo posto in classifica. Il cantante, però, nonostante l'ottimo risultato non ha conquistato la maglia di accesso al serale di questa edizione.

Nel corso della puntata non mancheranno le scaramucce tra Raimondo Todaro e Alessandro Celentano, questa volta ai ferri corti per le scarpe di latino indossate da Mattia.