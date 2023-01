Ida Platano rompe il silenzio sulla vacanza appena fatta con Alessandro Vicinanza. L'ex dama di Uomini e donne in questi giorni si è concessa una "luna di miele" insieme al cavaliere napoletano, che ha avuto modo di conoscere e incontrare durante la sua esperienza nello studio del talk show di Maria De Filippi.

Ida e Alessandro hanno staccato la spina recandosi in vacanza a Miami [VIDEO], intanto sui social non sono mancate le critiche e le polemiche nei confronti della dama, che al rientro ha rotto il silenzio.

Ida Platano rompe il silenzio sulla vacanza con Alessandro dopo la scelta a Uomini e donne

Ida e Alessandro hanno scelto di festeggiare i loro primi mesi d'amore insieme concedendosi una vacanza insieme a Miami, il tutto testimoniato da una serie di scatti e video postati sui loro profili ufficiali Instagram.

Le critiche nel corso di questi giorni non sono mancate e sul web c'è chi ha accusato Ida di essere poco coerente, dato che in trasmissione ribadiva sempre di non avere grandi pretese e di essere attratta dai piccoli gesti.

Insomma, l'ex dama di Uomini e donne continua ad alimentare il dibattito anche adesso che è fuori dal cast del trono over e così sui social ha scelto a modo suo di replicare, rompendo il silenzio su questa prima vacanza di coppia con Alessandro Vicinanza.

'Siamo stati benissimo', Ida interviene sulla vacanza con Alessandro

"Abituata alla bellissima temperatura, ritornate ad avere freddo...eh vabbè", ha esordito Ida nel salutare i fan che la seguono e la supportano sui social.

"Siamo stati benissimo. È stata una bella vacanza insieme al mio fidanzato. Dopo tanti anni che non andavo in vacanza con il fidanzato, è diverso.

Sono sempre andata con mio figlio, gli amici", ha dichiarato ancora Ida, confermando di essere stata benissimo in questi giorni in cui ha potuto staccare la spina dai vari impegni lavorativi.

'Normale che in vacanza ci si permetta qualcosa di più', Ida replica alle critiche

"Mare limpido e poi volevo dirvi che quando uno va in vacanza è normale che ci si permetta qualcosa in più.

Lo facciamo tutti. E per chi non mi vuole guardare, non mi guardi", ha esclamato l'ex volto di Uomini e donne nelle sue storie pubblicate in queste ore su Instagram.

"Io sono felice perché so che c'è gente che mi vuole davvero bene, mi siete mancati", ha aggiunto ancora Ida, che non ha risparmiato così una frecciatina ai detrattori e a chi l'ha criticata.

Dopo questa vacanza rigenerante, non si esclude che Ida e Alessandro possano tornare in studio in una delle prossime registrazioni di Uomini e donne per raccontare al pubblico come sta procedendo la loro storia d'amore fuori dallo studio tv.