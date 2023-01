Oggi, giovedì 12 gennaio, è andato in onda il primo daytime di Amici dopo le spiazzanti anticipazioni sul severo provvedimento che i professori hanno preso nei confronti di sei allievi che si sono resi protagonisti di un "fatto grave". I fan più attenti hanno notato che Wax, Tommy, Maddalena, NDG, Samu e Valeria non erano né in sala relax né in casetta quando tutta la classe si è riunita per accogliere i nuovi arrivati Eleonora e Jore. La produzione, dunque, ha deciso di allontanare i cantanti e i ballerini coinvolti nel "Capodanno-gate" fino al giorno della registrazione della 16^ puntata.

Novità sui protagonisti di Amici

Le anticipazioni della 16^ registrazione di Amici, hanno lasciato il pubblico senza parole. Per la prima volta da quando il talent-show è in onda, un allievo eliminato è rientrato nella scuola e altri sei sono stati puniti per aver fatto qualcosa di talmente grave da non poter essere né detto palesemente né mostrato in televisione.

In rete sta circolando una teoria su quello che sarebbe accaduto la notte di Capodanno in casetta, ovvero che Wax avrebbe usato la noce moscata per creare una miscela dagli effetti allucinogeni. Sui social si dice anche che alcuni titolari si sarebbero sentiti male e che la produzione avrebbe scoperto tutto solo il 6 gennaio scorso, ovvero dopo le riprese della 15esima puntata.

I provvedimenti per i ragazzi di Amici

Oltre a Wax, a partecipare a questo "fatto grave" di cui Maria ha preferito non parlare apertamente, sono stati anche: i cantanti Valeria, NDG e Tommy Dali, e i ballerini Samu e Maddalena.

Gli spoiler del 16° speciale hanno informato i fan che tutti e sei gli allievi coinvolti in quello che in rete è stato ribattezzato il "Capodanno-gate", hanno dovuto affrontare una sfida per riprendersi la maglia da titolare.

Soltanto Tommy è stato eliminato direttamente dal suo professore perché quello che stava ricevendo era l'ennesimo provvedimento disciplinare da quando è nel cast del talent-show.

Valeria ha avuto un faccia a faccia con Cricca (uno degli esclusi della puntate precedente) e ne è uscita sconfitta: il giovane, dunque, è rientrato nella scuola ed è la prima volta che capita una cosa del genere.

Il verdetto della sfida di Samu, invece, è stato congelato; la giudice ha chiesto una settimana di tempo per capire se riconfermare il titolare oppure preferirgli lo sfidante.

Il dettaglio sul pomeridiano di Amici

Oggi, giovedì 12 gennaio, il pubblico di Canale 5 ha assistito ad un daytime un po' particolare. Anche se la puntata in cui si è parlato del "Capodanno-gate" non è ancora andata in onda, i fan si sono accorti che dal pomeridiano odierno sono stati esclusi tutti e sei gli allievi coinvolti in questa chiacchierata vicenda.

Nella mezz'ora di contenuti che sono stati proposti ai telespettatori nel pomeriggio, infatti, non si sono mai visti Wax, Maddalena, Tommy, Samu, Valeria e NDG. Una teoria che stanno sposando la maggior parte delle persone che guardano il talent-show, è che la produzione potrebbe aver "isolato" i protagonisti di quest'increscioso episodio non appena è venuto fuori.

Maria ha spiegato che gli addetti ai lavori hanno scoperto ciò che è accaduto la notte del 31 dicembre solo il 6 gennaio: dal giorno dell'Epifania alla registrazione in cui sono stati presi i provvedimenti (quella dell'11/01), i sei "colpevoli" sarebbero stati allontanati dalla casetta e anche dalla scuola.

Quando Jore ed Eleonora hanno fatto il loro ingresso nella struttura che ospita tutti i ragazzi di Amici, Wax&Co non erano lì per accoglierli, così come non erano in sala relax quando Federica ha annunciato a tutti la sfida che le ha lanciato Rudy Zerbi.