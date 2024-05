Clara ed Eduardo si sposano. La notizia, che farà felice molti fan di Un posto al sole, è arrivata nelle ultime ore dal portale Vanity Fair, che ha pubblicato un servizio esclusivo con tutte le foto dell'evento. Questo conferma che le proteste di Alberto saranno inutili e che i due entreranno nel programma di protezione testimoni.

Gli invitati al matrimonio: Eduardo, Rosa e Marika

Il matrimonio tra Eduardo e Clara si celebrerà. Non sono stati forniti spoiler al riguardo, ma le foto hanno comunque rivelato alcune informazioni importanti. È ipotizzabile che tutto avverrà all'interno del carcere, come era stato già anticipato dai protagonisti.

Questo significa che il matrimonio sarà molto sobrio e gli invitati pochissimi.

Per l'esattezza gli unici presenti, almeno a quanto trapelato dalle immagini, saranno Damiano e Rosa in qualità di testimoni dello sposo e Marika in rappresentanza della sposa. A meno di sorprese, l'unica assente eccellente potrebbe quindi essere Giulia Poggi; tuttavia, trattandosi di un matrimonio in carcere, è verosimile che ci siano limitazioni legate al numero degli invitati. Tale espediente narrativo permetterà, inoltre, alla produzione di non dover investire in grandi scenografie, come è successo con il matrimonio di Rossella.

Gli abiti e la location

Clara ha scelto un elegante vestitino bianco, corto e molto sobrio, ma che esalta la sua bellezza.

Eduardo, nonostante molti pensassero che potesse avere delle limitazioni legate alla carcerazione, sarà anch'egli molto elegante in un classico abito blu scuro. Quanto ai testimoni, Rosa ha optato per un elegante tailleur blu, mentre Marika, in linea con il suo personaggio, ha scelto un abito floreale molto colorato, per finire Damiano ha indossato un classico completo scuro senza cravatta.

Per quanto riguarda la location, la chiesa, salvo colpi di scena, dovrebbe essere la cappella del carcere, inoltre sposi ed invitati appaiono anche in una sequenza all'aperto in un luogo non specificato, dove sono visibili spazi verdi. Probabilmente, quelle foto sono solo promozionali che non andranno in onda; tuttavia, i due potrebbero aver avuto un permesso speciale per fare qualche scatto all'aperto.

Eduardo e Clara lasciano Un posto al sole?

I due sposi entreranno in un programma di protezione testimoni, il che segnerà la sconfitta di Alberto, con Federico che presumibilmente andrà con sua madre. I tre si trasferiranno quindi in una località segreta, nota solo alle forze dell'ordine.

Dal punto di vista narrativo, questa scelta implicherà probabilmente l'addio almeno temporaneo dei due protagonisti dal cast. È improbabile infatti che gli sceneggiatori decidano di raccontare parallelamente le vicende di Palazzo Palladini e la vita di Eduardo e Clara lontano da Napoli.