Il "giallo" di Capodanno ad Amici di Maria De Filippi tiene banco oramai da giorni. La produzione del talent di Mediaset ha parlato di fatti gravissimi senza entrare nei dettagli.

Ora ci ha pensato Alessandro Rosica a parlare della vicenda, affermando che quanto successo sia gravissimo: 'Qualcosa di sconcertante, mai visto in tv, nemmeno all'estero', senza fornire particolari in merito.

Il retroscena di Rosica sul Capodanno: 'Qualcosa di sconcertante'

Dopo l'ultima puntata di Amici, in molti si stanno chiedendo cosa abbiano combinato di grave i sei allievi.

Due di loro, Valeria e Tommy Dali sono stati eliminati dal talent, mentre Wax, Maddalena, Samu e NDG sono riusciti a salvarsi.

In puntata, Maria De Filippi, ha parlato di fatti gravissimi successi nella notte del 31 dicembre. Non è stato però mostrato nessun filmato. Forse per tutelare i ragazzi o la stessa produzione di Amici, sembra che ci sia una sorta di veto sulla vicenda.

Ad intervenire sulla questione ci ha pensato adesso anche Alessandro Rosica, esperto di gossip, che sarebbe venuto a conoscenza di dettagli che lui stesso definisce sconcertanti sulla notte in questione. Rosica sui social, in merito al "fattaccio" di Capodanno, si è così espresso: "Qualcosa di sconcertante, mai visto in tv neanche all'estero"

Amici, Alessandro Rosica: 'Questi andrebbero denunciati'

Rosica sostiene di aver parlato con una fonte molto affidabile, la quale gli avrebbe confermato che i fatti di cui si sono macchiati i sei ragazzi di Amici, sarebbero di una gravità assoluta.

L'esperto di gossip ha però affermato di non poter dire nulla di specifico, anche se chi lavora ad Amici e i ragazzi stessi, sono a conoscenza della verità su quanto accaduto. Secondo Rosica, gli eliminati non possono negare, visto che il tutto è stato ripreso dalle telecamere.

Nonostante non sia entrato nei dettagli, l'uomo ha fatto intendere la gravità di quanto accaduto e riferendosi ai sei allievi ha dichiarato: "Questi andrebbero denunciati".

Il giallo di Capodanno ad Amici continua

Sempre secondo quanto rivelato da Rosica, i sei allievi di Amici, durante la notte di Capodanno, avrebbero fatto questa cosa gravissima non una, ma più volte, consapevoli di essere ripresi dalle telecamere.

Non si capisce ancora se una delle teorie circolate finora possa essere fondata o meno.

L'esperto di gossip è stato vago. Ha parlato di cose che si possono fare in una casa. Cosa avrà voluto dire? Al momento non è chiaro. Il giallo di Capodanno sembra destinato a rimanere tale ancora per un po' di tempo. A meno che, Maria De Filippi o la produzione decidano di mostrare i filmati in una delle prossime puntate di Amici.