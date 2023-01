I riflettori sui fatti di Capodanno accaduti ad Amici continuano ad essere accesi. In queste ore, sui social, Alessandro Rosica ha spiegato di essere venuto a conoscenza di quanto accaduto in casetta. L'esperto di gossip, per rispetto del talent show e di Maria De Filippi non ha reso noto l'episodio, ma ha parlato di fatti sconcertanti che nessuno all'interno di un programma avrebbe lasciato correre.

Le parole di Rosica

Al momento della registrazione di Amici di Maria, è uscito fuori solamente che Maddalena, Wax, Samu, NDG, Tommy Dali e Guera si sono resi protagonisti di un episodio gravissimo.

Nonostante le varie ipotesi avanzate dai fan del programma, non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto.

Martedì 17 gennaio, l'esperto di gossip Rosica ha rivelato di essere venuto a conoscenza del "fattaccio" da una fonte certa: "Ho saputo dettagli sconcertanti che è oltre all'uso di certa roba (noce moscata), c'è altra roba schifosa". Rosica ha sostenuto che all'interno di un programma come quello ideato da Maria De Filippi non si può affatto fare ciò che è successo il 31 dicembre 2022.

Stando alla versione dell'esperto, nessun conduttore in un programma televisivo avrebbe lasciato correre quanto accaduto: "Sono fatti veramente gravi". Il diretto interessato ha ribadito di non poter rendere pubblico l'episodio, ma ha sostenuto che la produzione del talent show sia stata troppo buona con i sei allievi coinvolti: "Non ho mai visto una roba del genere in nessun programma".

Rosica ha riferito che al Grande Fratello Vip 7 c'è stato un episodio di bullismo, ma quanto accaduto in casetta è una cosa ancora più grave: "Hanno fatto di peggio e l'hanno fatto e rifatto. Erano ripresi ma non erano in sé".

Le teorie del web

Sui social sono state avanzate diverse ipotesi dai telespettatori di Amici.

Alcuni utenti hanno ipotizzato una miscela di alcol e noce moscata: la spezia, se assunta in quantità eccessive, può procurare allucinazioni.

Tale teoria però è stata smentita dalla sorella di NDG. Guera invece ha negato di avere sniffato noce moscata. Un altro utente ha ipotizzato di essere venuto a conoscenza di un mix di noce moscata e succo di frutta, ma anche in questo non c'è alcuna prova. In seguito all'utilizzo del termine "splatter" da parte di Arisa, alcuni telespettatori hanno pensato ai tatuaggi fai da te: i ragazzi potrebbero avere sottovalutato il rischio di infezioni.

Tra le varie teorie, è emersa anche quella di un episodio di bullismo ai danni di alcuni allievi di Amici. L'ipotesi è stata avanzata dopo che Guera in un video ha detto di non rivelare quanto accaduto per "tutelare i minori".

Ogni ipotesi rimane tale, proprio perché la produzione ha deciso di censurare l'accaduto.