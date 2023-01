Giovedì 12 gennaio alle ore 21:25 tornerà su Rai 1 la settima stagione della Serie TV italiana "Che Dio ci aiuti".

In base alle trame dei primi due episodi, Suor Costanza non sarà presente ad Assisi e quindi Suor Angela assumerà il controllo del convento. Intanto Suor Teresa non tollererà alcuni comportamenti tenuti in convento e questo la porterà a scontrarsi spesso con Suor Azzurra, mentre Emiliano e Sara capiranno di piacersi.

Trame primo episodio: Suor Angela sostituisce Suor Costanza

Il 12 gennaio andrà in onda sulla prima rete nazionale la prima di dieci puntate totali previste della fiction tv italiana "Che Dio ci aiuti", che vede tra le protagoniste principali Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e Francesca Chillemi in quello di Suor Azzurra.

Nel primo episodio dal titolo "Giudizi universali", Suor Costanza non sarà presente nel convento e le redini della situazione saranno prese da Suor Angela. Quest'ultima dovendo far fronte a tante responsabilità, assumerà dei comportamenti talvolta eccessivi. Come si evince dal trailer, criticherà Emiliano definendolo "pirata della strada" e riprenderà un lavorante del bar, reo di non avere pulito bene un piatto. Intanto Azzurra deciderà di parlare con lei, per farla tornare la persona di una volta.

Nel frattempo ad Assisi giungerà Suor Teresa, una nuova religiosa che si rivelerà essere piuttosto rigorosa e mal tollerante nell'adeguarsi alle regole del Convento degli Angeli.

Anticipazioni secondo episodio: Sara ritrova Elia

Secondo le anticipazioni televisive del secondo episodio dal titolo "Sensi di colpa", Suor Angela si occuperà del piccolo Elia e della madre Luisa, che resteranno nel monastero per un breve periodo.

La suora però sarà presa dai rimorsi. In particolare a un certo punto Elia scapperà via e nessuno saprà in quale luogo si trova: successivamente sarà ritrovato da Sara, che lo riporterà in convento e si impegnerà in ogni modo per offrirgli il suo aiuto.

Suor Angela, dopo quanto successo, inizierà a pensare di non essere in grado a gestire tutte le attività come un tempo. In tutto questo Azzurra cercherà di stare vicino all'amica e comincerà a dubitare dell'operato di Suor Teresa. Emiliano e Sara invece capiranno di piacersi.

Cast 'Che Dio ci aiuti 7'

Nel cast della settima stagione della serie tv "Che Dio ci aiuti" oltre a Suor Angela (Elena Sofia Ricci), presente solo nelle prime tre puntate, sono state confermate sia Francesca Chillemi che Valeria Fabrizi, nei panni rispettivamente di Suor Azzurra e Suor Costanza.

Inoltre sarà presente pure Emiliano (Pierpaolo Spollon). Tra le new entry figurano Suor Teresa (Fiorenza Pieri), Sara (Federica Pagliaroli), Ludovica Perini (Emma Valenti), Catena Saltalamacchia (Ileana D'Ambra) ed Elia (Valerio Di Domenicantonio). Infine compariranno in alcune puntate guest star come Elena D'Amario (la madre di Elia) e Orietta Berti.