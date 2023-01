Oriana finisce al centro delle critiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore sono stati Davide e Nikita a puntare il dito contro la spumeggiante concorrente spagnola che, con i suoi modi di fare, non passa affatto inosservata all'interno della casa.

E, dopo l'avvicinamento di questi giorni all'ex tronista Daniele Dal Moro, per Nikita non ci sarebbero dubbi sul fatto che Oriana lo starebbe trattando solo come una pedina mentre Davide sostiene che la concorrente spagnola sia il "male".

Oriana al centro delle polemiche al GF Vip: il duro attacco di Nikita

Nel dettaglio, il modo di fare di Oriana all'interno della casa del GF Vip continua ad attirare un bel po' di critiche e polemiche.

Nikita Pelizon in queste ore non è stata per niente tenera nei confronti della sua compagna di gioco e ne ha messo in discussione il modo di fare dopo aver visto il suo avvicinamento a Daniele.

Subito dopo l'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, Daniele e Oriana sono diventati inseparabili tanto da nascondersi anche sotto le coperte, dove si sono concessi un momento di intimità, al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere.

'Fa cose da schifo', Nikita spara a zero contro Oriana al GF Vip

Ebbene, questo modo di fare di Oriana non ha convinto per niente Nikita, che non si è fatta problemi a sparare a zero contro la sua compagna di gioco.

"Si è attaccata a Daniele perché Luca ti ha detto di no. Ma cosa siamo delle pedine come persone? Che schifo fa questa cosa.

Questa è superficialità", ha sbottato Nikita all'interno della casa del Grande Fratello Vip evidenziando quelle che secondo lei sarebbero le incongruenze comportamentali della concorrente iberica di questa edizione.

"E poi con i maschi...il rispetto per te stessa", ha aggiunto ancora Nikita che a quanto pare sembra avere il dente avvelenato nei confronti della sua compagna di gioco.

'Lei è il male', Davide Donadei spara a zero su Oriana al GF Vip

Tuttavia, Nikita non è stata l'unica a puntare il dito contro Oriana dato che nel corso delle ultime ore, anche l'ex tronista Davide Donadei non è stato per niente tenero nei confronti della concorrente spagnola.

"Ragazzi lei è il male, è il male secondo me", ha sentenziato l'ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi analizzando i comportamenti di Oriana sotto i riflettori del Grande Fratello Vip.

"Lei non è reale e non è vera qui", ha aggiunto ancora Davide Donadei sparando a zero contro la concorrente.

Quale sarà la reazione di Oriana? Replicherà a questi duri attacchi da parte dei due gieffini? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale del GF Vip in programma il 16 gennaio su Canale 5.